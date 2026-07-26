Denizli\'de Yerli Hububat Hasadı Yapıldı

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Acıpayam Yumrutaş Mahallesi'nde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle geliştirilen yerli hububat çeşitlerinin hasat etkinliğine katıldı. Biçerdöverin direksiyonuna geçerek ilk hasadı yapan Vali Köşger'in katıldığı programda, il genelindeki demonstrasyon çalışmalarıyla ilgili veriler de üreticilerle paylaşıldı.

"Sertifikalı Hububat Tohumlarının Hasat ve Tarla Günü Etkinliği Programı" kapsamında "Koç, Toprak ve Çavuş" isimli ekmeklik buğday çeşitlerinin hasadı yapılarak Yumrutaş Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 13 ilçede ve 17 lokasyonda 34 farklı arpa ve buğday çeşidiyle yürütülen demonstrasyon çalışmaları sonucu elde edilen hasat verileri üreticilerle paylaşıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Denizli'nin ekolojik şartlarına en uygun çeşitlerin yaygınlaştırılması, birim alandan alınan verim ve kalite değerlerinin artırılması, üretici gelirlerinin yükseltilmesi ve iklim değişikliğine uyumlu, sürdürülebilir bir hububat üretim modelinin desteklenmesi amaçlandı.

17 farklı noktada 34 çeşit buğday ve arpanın uygulamalı tanıtım çalışmaları yapılıyor

Programda konuşan Vali Köşger, hasat programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kısa süre önce demonstrasyon alanında gerçekleştirilen hasadın kendisine tarlayı, bağı, bahçeyi, buğdayı ve harman mevsimini yeniden hatırlattığını ifade etti. Düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Köşger, böylesine anlamlı bir günde üreticilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Buğdayın, Türkistan coğrafyasından bugüne uzanan süreçte milletimizin beslenme kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Köşger, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinasyonunda il genelinde 17 farklı alanda 34 buğday ve arpa çeşidinin demonstrasyon çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

"Üretmekten başka çaremiz yok"

Arzın ve tarım arazilerinin sabit olduğuna, ekilebilir alanların sınırlı olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, bu nedenle birim alandan elde edilen verimin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Verim artışının ise araştırma-geliştirme faaliyetleri, hibrit tohumlar ve ıslah edilmiş yeni çeşitlerle mümkün olabileceğini belirten Vali Köşger, "Bu araştırma-geliştirme çalışmaları, hibrit tohumlar, yeni ıslah edilmiş tohumlar birim alandan alınan verimi artırıyor. Nüfus artıyor, dolayısıyla artan nüfusu beslemek için topraktan aldığımız verimi artırmamız lazım. Hibrit tohumlarla verimi artırırsak biz inşallah ülkemizin beslenme stratejisi ile ilgili çözüm yolu üretmiş olacağız. Bu anlamda buraya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün Acıpayam'da, güzelliklere şahit oluyoruz. Biraz evvel Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük hayvancılık çiftliklerinden, süt ve et üretim alanlarından birini de ziyaret ettik. Bu anlamda Acıpayam hayvancılıkta da Denizli'ye örnek olacak şekilde gelişmeler kaydediyor. Biz de onların önünü açmak için izinleri veriyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde burada birkaç alanda yine hayvan çiftliği kurulmasıyla ilgili izinleri verdik. Üretmekten başka çaremiz yok, üreteceğiz, çalışacağız. ve bu konuda da sizlerle iftihar ediyorum sevgili çiftçi kardeşlerim. Bizim çiftçimiz fedakardır, emektardır, hiçbir zaman emeğini esirgemez. Görüyorum bütün tarlalarımız ekilmiş, ikinci, üçüncü ürünü alıyorsunuz. Bunlar her türlü takdirin fevkindedir. Ben hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Siz çalışmaya, üretmeye gayret edin, devam edin. Bizler de sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Devletimiz, hükümetimiz de sizi her alanda desteklemeye devam edecek" dedi.

Program, demonstrasyon çalışmaları kapsamında hasadı gerçekleştirilen ürünlerin incelenmesi ve üreticilerle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.