Denizli'den 2023'te 1,4 milyar dolarlık tekstil-konfeksiyon ihracatı yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'den 2023'te 1,4 milyar dolarlık tekstil-konfeksiyon ihracatı yapıldı

Denizli\'den 2023\'te 1,4 milyar dolarlık tekstil-konfeksiyon ihracatı yapıldı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, Denizli'den 2023'te 1,4 milyar dolarlık tekstil-konfeksiyon ihracatı yapıldığını belirtti. Ülkemiz sektör ihracatının yüzde 50'den fazlası, ilimizin ise yüzde 60'tan fazlası Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşiyor.

10.05.2024 09:20
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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, Denizli'den 2023'te 1,4 milyar dolar tekstil-konfeksiyon ihracatı yapıldığını belirterek, "Ülkemiz sektör ihracatının yüzde 50'den fazlası, ilimizin ise yüzde 60'tan fazlası Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşiyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen Metamorphosis Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı Denizli İhracatçılar Birliği'nde gerçekleştirildi. Hazır giyim ve tekstil işletmeleri ile aracı kurumların rekabet gücünü artırmayı, Türkiye hazır giyim ve tekstil sektörlerinin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan projenin Denizli'de yapılan bilgilendirme toplantısının açılış konuşmalarını DENİB Başkanı Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ile Birlik Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan yaptı.

100'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, şunları söyledi:

"Denizli'den 2023 yılında toplamda 1,4 milyar dolar değerinde tekstil-konfeksiyon ihracatı yapıldı. 2024 yılının ilk 4 ayında ise 447 milyon dolara ulaştı. Denizli için tekstil-konfeksiyon sektörü yüzde 33 oranında ihracat payıyla fazlasıyla önem taşıyor. İlimizin lokomotif sektörü olması nedeniyle, şehrin kalkınması, istihdamı ve sürdürülebilir ihracatının sağlanması adına sektöre yapılan teknolojik ve inovatif yatırımlarla bu yönde geliştirilen projeler çok değerli.

Ülkemiz sektör ihracatının yüzde 50'den fazlası, ilimizin ise yüzde 60'tan fazlası Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşiyor. İhracatımızın sürdürülebilir olması için uyum sürecimizi hızlandırmamız gerektiğini biliyoruz. Tabii bu süreçte KOBİ firmalarımızın hem yol haritalarının oluşması, eğitim, danışmanlık gibi ihtiyaçlarının giderilmesi hem de bu dönüşümün finansmanı için desteğe daha fazla ihtiyacı bulunuyor.

Bugün burada toplanmamızı sağlayan bu projenin KOBİ'leri kapsaması da ayrıca önem taşıyor. Yeşil ve dijital dönüşümün etkin bir şekilde gerçekleşmesi biz sektör temsilcilerinin görevi. Hazır giyim ve tekstil sektörleri için dijital dönüşüm yol haritasının geliştirilmesi, sektörün dijital yetkinliğinin artırılması adına başlatılan projenin hayırlı olmasını diliyor, çok sayıda Denizlili firmamızın yararlanmasını temenni ediyorum."

YEKON Başkanı Eray Sertaç Ersayın'ın modere ettiği ve 2 oturumdan oluşan programın Küresel Rekabet için Stratejik Dijital Dönüşüm ve Moda Odağında Metamorphosis Projesi başlıklı ilk oturumunda İTKİB Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Güneş, İMA Eğitimler Koordinatörü Gülin Girişmen, EKOTEKS Genel Müdürü Nida Arslanbay ve Dijital Dönüşüm Merkezi Yöneticisi Davut Şadoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Sektörde Dijital Dönüşüm başlıklı ikinci oturumda Aslı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Kasapoğlu, Realteks Kurumsal Kaynak Planlama Direktörü Halil Akdere ve Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çoyakgil paylaşımlarını aktardı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'den 2023'te 1,4 milyar dolarlık tekstil-konfeksiyon ihracatı yapıldı - Son Dakika

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