Denizli Heyeti Barselona'da Otomotiv Fuarında - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Heyeti Barselona'da Otomotiv Fuarında

Denizli Heyeti Barselona\'da Otomotiv Fuarında

DTO, 45 üyesiyle Barselona'da Automobile 2025 Fuarı'na katılarak sektörel yenilikleri takip etti.

19.05.2025 10:01
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Denizli Ticaret Odası (DTO), İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Automobile 2025 Fuarına, sektördeki 45 üyesinden oluşan büyük bir heyetle katılım sağladı. Ziyaret, DTO'nun Barselona'ya yönelik ilk otomotiv sektörü fuar organizasyonu olması açısından önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Denizli Ticaret Odası (DTO), üyelerini, sektörlerindeki yeniliklerden haberdar olmaları doğrultusunda destekliyor ve küresel rekabette güçlenmelerini sağlamak ve girişimcilik ruhlarını canlı tutmak amacıyla da yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmaları için teşvik ediyor. Bu sayede, üyeleri işletmelerinin verimliliğini artırırken, Denizli'nin uluslararası ticaretteki konumu ile sektörlerini de güçlendiriyor. Oda, 45 üyesiyle, bu kez de İspanya'ya çıkarma yaptı.

Otomotiv sektörünün, son yıllarda hızla değişen teknolojiler ve tüketici beklentileriyle büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Barselona'daki fuarın da bu anlamda önemli olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, "Ziyaretçilerinin dünya çapındaki trendleri yerinde gözlemlemeleri, firmaların sektörel yenilikleri yakından takip ederek rekabet güçlerini artırmalarına imkan tanıyan bu büyük organizasyon, özellikle Uzak Doğu menşeli elektrikli araçların pazarda giderek daha güçlü bir konum kazandığını ortaya koydu. Ayrıca, hibrit teknolojilere yönelik artan taleple ürün çeşitliliğinin de hızla genişlediğini gösterdi. Heyetimizde yer alan üyelerimiz, fuar boyunca birçok yeni bağlantı kurarak sektörlerindeki güncel eğilimler hakkında değerli bilgiler edindiler" dedi.

DTO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Barselona Ticaret Ataşesi ile buluştu

Heyette yer alan Denizlili Türk iş insanları, DTO'nun fuar organizasyonu kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Barselona Ticaret Ataşesi Mehmet Örnek ile de bir araya geldi. Üç buçuk yıldır Barselona'da görev yapan Örnek, bölgedeki ticaret dinamikleri, pazar şartları ve yerel iş fırsatları hakkında kapsamlı bilgi verdi ve tecrübelerini paylaştı. Toplantının son bölümünde de DTO'nun üyelerinin ticari konulardaki sorularını yanıtladı.

DTO Meclis Başkan Yardımcısı Tahir Örikli ile beraberindeki DTO meclis ve komite üyeleri, Ticaret Ataşesi Örnek'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek hatıra plaketi takdim etti. DTO'nun ithalat ve ihracat yapan firmalarla yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı da sunan organizasyonu, büyük beğeni topladı.

Üyelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür

Heyete başkanlık eden DTO Meclis Başkan Yardımcısı Tahir Örikli, fuarın sektör için çok faydalı geçtiğini belirterek; "Dünyanın en büyük markaları burada. Bizler de aynı sektörde yer alan yatırımcılar olarak yenilikleri aynı alanda görerek yerinde inceleme imkanı bulduk. Neler yapabileceğimizi de görmüş olduk. Eskiden bu tür organizasyonlara katılım sınırlı kalıyordu fakat artık hem talep yoğun hem de heyetimiz geniş; ilgi çok büyük. Bize bu imkanı tanıyan Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.

DTO'nun 15'inci Meslek Komitesi'nden Meclis Üyesi Murat Saylan da Başkan Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Saylan, "Sektörümüzün nasıl şekillendiğini ve ne yönde ilerlediğini gördük. Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan, bu tür organizasyonları çok önemsiyor ve büyük destek veriyor; teşekkür ederiz. Bu sayede, bu tip iş seyahatlerine ilgini her geçen gün daha da arttığını görmek bizleri de çok mutlu ediyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Heyeti Barselona'da Otomotiv Fuarında - Son Dakika

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