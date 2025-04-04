Denizli İhracatı Mart'ta %9,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli İhracatı Mart'ta %9,8 Arttı

Denizli İhracatı Mart\'ta %9,8 Arttı

Denizli'nin Mart ayı ihracatı %9,8 artarak 417 milyon dolara ulaştı. Elektrik-elektronik sektörü ön planda.

04.04.2025 16:05
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Denizli'nin Mart ayı ihracat rakamlarına göre kent ihracatı yüzde 9,8 artarak 417 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 7,8 artışla 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Türkiye ihracatının Mart ayında yüzde 3,2 artarak 23,4 milyar dolar, Denizli ihracatının ise yüzde 9,8 artarak 417 milyon dolar olduğunu belirtti. Ayrıca DENİB tarafından kayda alınan ihracat ise yüzde 7,8 artışla 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kentin ihracat rakamları 2022 Haziran ayından bu yana en yüksek değere ulaştı. Eksik iş gününe rağmen ulaşılan değerin önemini vurgulayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Bayram tatiline rağmen ulaşılan bu değer, Denizli ihracatçısının uluslararası pazarlardaki tecrübesini ve dinamizmini açıkça gösteriyor. Öncelikle tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öte yandan, Mart ayında ilimiz ihracatı Türkiye'de 8. Sırada yer aldı. Ocak-Mart döneminde ise Denizli ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 yükselişle, 1 milyar 130 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk çeyreğindeki görünüm, yılsonu için belirlediğimiz 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefinin paralelinde ilerliyor" dedi.

"Elektrik-elektronik ve otomotiv sektörlerinde dikkat çeken artışlar kaydedildi"

Konfeksiyon ihracatında düşüşe rağmen elektrik-elektronik ve otomotiv sektörlerinde dikkat çeken artışlar yaşandığını ifade eden Başkan Memişoğlu, "Denizli tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 8 azalışla 116 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 37 artışla 91 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 11 artışla 65 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 4 artışla 32 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 10 artışla 23 milyon dolar oldu. Şubat ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 51, elektrik ve elektronik yüzde 37 ve otomotiv sektörlerinde yüzde 35 ile dikkat çeken artışlar kaydedildi" ifadelerini kullandı.

İngiltere zirvedeki yerini koruyor

Kentin ihracatında lider İngiltere zirvedeki yerini koruduğu vurgulayan Başkan Memişoğlu, "Lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 17 oranında artışla 52 milyon dolar olarak kaydedildi. ABD'ye olan ihracatımız yüzde 20 artışla 44 milyon dolar oldu ve ilimiz ihracatında yeniden ikinci sıraya yükseldi. Ardından gelen İtalya'ya ihracatımız yüzde 25 artışla 35 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında dördüncü sıraya gerileyen Almanya'ya ihracatımız yüzde 7 oranında azalışla 30 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız ise yüzde 11 artışla 21 milyon dolar olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli İhracatı Mart'ta %9,8 Arttı - Son Dakika

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