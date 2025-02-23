Denizli Kent Market Açılıyor

Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için projesini tamamladığı fakat elim bir kaza sonucu açılışı ertelenen Kent Market, 24 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in katılımları ile açılıyor.

Tanzim Satış Mağazaları ve Beltaş Marketler ile geçmişte büyük ilgi gören uygun fiyatlı alışveriş anlayışı, Kent Market ile Denizli'de yeniden hayat bulacak. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği markette; bakliyat, süt, ekmek, yağ, şeker gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünler de satışa sunulacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projenin açılışı 24 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'de 15 Mayıs Kent Lokantası yanında gerçekleştirilecek.

"Hep birlikte dayanışmanın ve paylaşmanın gücünü büyütelim"

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, halkın temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Uygun ve kaliteli alışverişin yeni adresi olacak Büyükşehir Kent Market ile Denizli'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha sizlerle buluşturuyoruz. 24 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'de 15 Mayıs Kent Lokantası yanında gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Hep birlikte dayanışmanın ve paylaşmanın gücünü büyütelim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ