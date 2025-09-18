Denizli Model Fabrika faaliyete geçti

Denizli sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmayı hedefleyen Denizli Model Fabrika, 17 Eylül itibarıyla eğitim ve danışmanlık çalışmalarına fiilen başladı.

Denizli sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmayı hedefleyen Denizli Model Fabrika, 17 Eylül Çarşamba günü ilk eğitim ve danışmanlık çalışmalarına başladı. İlki gerçekleştirilen "Öğren-Dönüş" Programı, bölge firmalarının "yalın dönüşüm" yolculuğuna yön verecek kapsamlı bir adım olarak öne çıkıyor.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Serter ve Model Fabrikadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Emre Boz, açılış günü programı yerinde izleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Denizli Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk ve ekibi eğitim sürecine dair ayrıntıları paylaştı. İlk öğren-dönüş programlarına Konya Model Fabrika'nın uzman kadrosunda yer alan Prof. Dr. Yakup Kara, Emin Doğan ve Recep Sarıkaya da deneyim aktarımıyla programa katkı sundu.

Dört ay boyunca sürecek program kapsamında, Uygar Makina, Sümaş Tekstil, Seval Kablo, Rateks Tekstil, Zimek Makine ve İbrahim Yalçın Un şirketlerinden seçilen "yalın dönüşüm ajanları", yalın üretim teknikleri, sürekli iyileştirme kültürü ve operasyonel verimlilik konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alacak. Katılımcılar, öğrendiklerini kendi işletmelerinde hayata geçirerek dönüşüm süreçlerine liderlik edecek.

"Denizli ve Bölge sanayimize yeni bir vizyon kazandırıyoruz"

Denizli Model Fabrika ile sanayimize yeni bir vizyon kazandırıldığını vurgulayan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayide dönüşümün kritik önemine dikkat çekerek; "Model Fabrika, öğrenerek, uygulayarak, dönüşerek iyileştirmeyi teklif ediyor. Uygulanan eğitim-danışmanlık programları, işletmelerimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir bir dönüşüm sürecine öncülük edecek. Denizli sanayisinin dönüşüm yolculuğunda attığımız bu adımın, tüm bölgemiz için önemli ve kalıcı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." dedi.

Denizli Model Fabrika faaliyete başladı

Denizli Model Fabrika'nın tam ve yarı zamanlılar dahil olmak üzere 8 kişilik uzman kadrosuyla artık resmen faaliyete başladığını belirten Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk ise sürecin bölge ekonomisine sağlayacağı katkıyı şu sözlerle ifade etti:

"Denizli Model Fabrika olarak ilk 'Öğren-Dönüş' eğitimlerimizi başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bölgemizden katılan firmaların dönüşüm ajanları, yalın üretimin temellerini öğrenerek hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu programın, işletmelerimizin verimliliklerini artırarak daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu önemli inisiyatifi hayata geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, UNDP'ye, Denizli Sanayi Odamıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz."

Denizli Model Fabrika nedir

Denizli Model Fabrika, katılımcıların hata yapma serbestliğinin olduğu gerçek bir üretim ortamında verimliliği artıracak yalın üretim metotlarını bizzat deneyimleyerek öğrenmelerini sağlıyor. Model Fabrika yaklaşımın temelinde teorik ve pratik eğitim yöntemlerini bir araya getiren deneyimsel öğrenme ilkeleri yer alıyor. Deneyimsel öğrenme yaklaşımının Model Fabrikalardaki en temel uygulamasını "Öğren-Dönüş" programı oluşturuyor.

Öğren-Dönüş programları Hazırlık, Teşhis, Tasarım, Uygulama ile Derinleşme ve Sürdürülebilirlik olmak üzere birbirini takip eden 5 fazdan oluşuyor ve yalın üretim tekniklerinden oluşan bir müfredat kapsamında gerçekleştiriliyor. Programa katılan yalın dönüşüm ajanları, Model Fabrikada öğrendiklerini ve uyguladıklarını, şirketlerine döndüklerinde kendi işletmelerinde doğrudan uygulayarak, danışman koçların da desteğiyle verimlilik faaliyetlerini gerçekleştiriyor, işletmelerinin dönüşümlerine liderlik ediyor. - DENİZLİ