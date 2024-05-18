Denizli Model Fabrika İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin katılım sağladığı Denizli Model Fabrika İstişare Toplantısı, Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantı öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Daire Başkanı Dr. Yücel Özkara, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Serkan Ulu ile DSO Yönetimi bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmeye, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Emre Boz ve Mehmet Sarı ile DSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Okan ve DSO Meclis Üyesi Ayhan Doğrar, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem, Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan katılım sağladı.

Görüşmede, kent ekonomisi, kent sanayisine yön veren sektörler, üretim, istihdam ve ihracat konuları ele alındı. Denizli Model Fabrika'nın kente katacağı değerler üzerinde duruldu. Görüşmenin sonunda, Kasapoğlu, Başar'a "Sanayinin Kadim Şehri Denizli" Kitabını takdim etti.

Denizli Model Fabrikanın paydaşları bir araya geldi

Denizli Model Fabrika'nın kurucusu ve yürütücüsü olan Denizli Sanayi Odası, Denizli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Denizli İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Teknokent Temsilcilerinin yer aldığı toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, DSO Başkan Yardımcıları Mehmet Serter ve Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Emre Boz ve Mehmet Sarı ile DSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Okan ve DSO Meclis Üyesi Ayhan Doğrar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Asuman Aytekin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Mühendisi Doğan Yağcıoğlu, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, PAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Olcay Polat, PAÜ Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Karaca, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş ve DSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem katıldı.

Toplantıda ayrıca DSO Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan, DSO Sürdürülebilirlik ve Yeşim Dönüşüm Müdürü Cansun Özdülger, DSO Etüt ve Raporlama Uzmanı Özge Çerezci, DSO Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Duygu Ayhan Ekmekçi ve DSO İhracat İşlemleri ve Yurtdışı Teşvikler Uzmanı Aslı Öztürk de hazır bulundu.

Kasapoğlu: "Bu projeyi sahiplendik"

Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Kasapoğlu, "Aidiyet hissettik, bu projeyi sahiplendik, belli bir yol aldık" dedi.

Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından Denizli Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Sanayinin Kadim Şehri Denizli" Tanıtım Filmi katılımcılarla birlikte izlendi.

Başar: "Bakanlık olarak bizim odağımız sanayi"

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, sanayi için verimlilik, eğitim ve üretimin öncelikli olduğunu kaydetti. Model fabrikaların öneminden söz eden Başar, "Bakanlık olarak bizim odağımız sanayi. Model Fabrikalar ile yalın dönüşüm sürecine rehberlik etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

DSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enis Emre Boz'un Sunumu ile devam eden toplantı, paydaşlarla yapılan istişarelerle sona erdi. Ardından Heyet, Denizli Model Fabrika'ya geçti.

Bakanlık yetkilileri ile Denizli Model Fabrika izleme ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkilileri, DSO Yönetimi, Denizli Model Fabrika'nın paydaşları, yapımı devam eden alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Kasapoğlu, Model Fabrika ile ilgili süreç, detay ve gelişmeleri, Genel Müdürü Abdullah Başar, Daire Başkanı Dr. Yücel Özkara, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Serkan Ulu'ya aktardı. İnceleme ziyaretinde, Model Fabrika'nın yapım süreci ile ilgili Bakanlık'tan beklentiler ve talepler de iletildi.

2023 Ekim ayı sonunda mimari, statik, mekanik, elektrik, tüm projeleri tamamlanan, 2023 Aralık ayında, çelik konstrüksiyon ihalesi sonuçlandırılarak inşaat yapım işine başlanan Denizli Model Fabrika'nın çelik konstrüksiyon, arakat ve cephe taşıyıcıları montajı Mayıs ayı itibariyle tamamlandı.

2024 yılı içerisinde açılışının yapılması hedeflenen Denizli Model Fabrika'da inşaat çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ