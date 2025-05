Denizli\'nin Hometex Fuarındaki Gücü

İstanbul Fuar Merkezinde devam eden Hometex 2025 Fuarında Denizli'den 94 ve Uşak'tan 6 olmak üzere Denizli İhracatçılar Birliği üyesi toplam 100 firma katılımcı olarak yerini aldı.

Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) Turkish Towels markasıyla info stant ile katılım sağladığı ve 4 gün boyunca devam edecek fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

"Hometex fuarı her sene olduğu gibi bu sene de ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen alıcılarını ağırlıyor. Biz de ev tekstili sektöründe Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü olarak üyelerimizin ürün yelpazesini 100 firmamızla birlikte sergiliyoruz. Tekstil ve konfeksiyon ilimizin lokomotif sektörü olarak sürdürülebilir ihracata, istihdama, tasarım kültürünün gelişmesine, inovasyona katkısı ve stratejik konumuyla bölgesel kalkınmamızda öncü rol oynuyor. Fuar katılımcısı firmalar, katma değerli ve tasarım odaklı üretim anlayışıyla gerçekleştirdikleri ev tekstili ürünlerini ve yüksek kalite standartlarını dünyanın çeşitli bölgelerinden alıcıların beğenisine sunmaya başladı"

"Küresel ticarette kartların her gün yeniden dağıtıldığına şahit olduğumuz bir dönemden geçiyoruz" diyen Memişoğlu, "ABD'nin dış ticaret açığını kapatmaya yönelik uyguladığı ve 90 gün ertelenen ilave gümrük vergisi politikası, Avrupa Birliği'nde iklim ekseninde şekillenen güncel mevzuatlar, rekabet ettiğimiz ülkelerin güncel durumları, faiz ve kur politikaları gibi ihracatçının takip etmesi gereken çok sayıda dinamik unsur yer alıyor. Tüm bu süreçler ihracatçılarımızın stratejilerini belirlemesinde her zamankinden daha kritik hale geliyor. Aynı zamanda sürekli adaptasyon ve yenilik ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Günümüzde dış ticaret politikalarımızı daha proaktif bir yaklaşımla şekillendirmek zorundayız. Bugünün ticaret ekosisteminde rekabette öne çıkmanın yolu değişime hızlı uyum sağlama yeteneğinden geçiyor. Denizli firmalarının hızlı adaptasyon konusunda her daim öncü rol oynadığını belirtmek istiyorum. Hometex fuarının da bu güçlü varlığımızı sergilemek adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Havlu, bornoz ve nevresim ihracatında Denizli ülkemizde lider konumda"

Tekstil-Konfeksiyon sektörü ve alt ürün grubu olan ev tekstili ihracat rakamlarıyla ilgili görüşlerini aktaran Memişoğlu, "2024 yılında Denizli ilimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken; toplam ihracatımızdan yüzde 32 pay aldı. Özellikle alt grup bazında incelediğimizde; havlu, bornoz ve nevresim ihracatında ilimiz Türkiye'de zirvede yer alıyor. Ülke genelinde toplam havlu ihracatının yüzde 76'sı, toplam bornoz ihracatının yüzde 67'si ve toplam nevresim ihracatının yüzde 60'ı Denizli'den yapılıyor. Dünya havlu ihracatında ise tek başımıza yüzde 6'lık paya sahibiz. Turkish Towels markamızın iletişim çalışmalarına hedef pazarlarımızda devam ediyoruz. Yeni sponsorluklar için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Marka bilinirliğimizin artmasıyla dünya havlu ihracatından aldığımız payın artacağına inanıyorum.

Aynı zamanda, bu ürün gruplarında ihracatın oldukça katma değerli gerçekleştiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Denizli genelinde ihracat birim fiyatı 2,11 dolar seviyelerindeyken, havlu, bornoz ve nevresimde ihracat birim fiyatının 10,10 dolar olduğunu görüyoruz. Bu veriler, Denizli'nin ev tekstili sektöründeki gücünün, köklü geçmişinin ve ihracat potansiyelinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca artan çevresel farkındalık ve kalite beklentisi, bizim gibi yüksek standartlarda üretim yapan firmalar için büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu. - DENİZLİ