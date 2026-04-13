Denizli OSB'nin Yeni Başkanı Selim Yaymanoğlu
Denizli OSB'nin Yeni Başkanı Selim Yaymanoğlu

Denizli OSB\'nin Yeni Başkanı Selim Yaymanoğlu
13.04.2026 09:28
Selim Yaymanoğlu, Denizli OSB’nin yeni başkanı olarak göreve başladı ve sanayicileri vurguladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesinin 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu göreve seçilen Başkan Selim Yaymanoğlu; "Denizli'nin gücü sanayicisidir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını temsilen İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Metin Bitim gözetiminde yapılan Genel Kurulun Divan Başkanlığını Süleyman İlgeri, Divan Üyeliklerini ise Dilara Altuntaş ve Mehmet Tosunoğlu gerçekleştirdi. Toplantıda Bölge Müdürü Ahmet Taş, 2025 yılı ile 2026'nın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Gündemde yer alan 20 madde katılımcıların oylamasına sunuldu ve tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünün ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimine geçildi. Mevcut Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı ile Denizli OSB Başkan Vekili ve başkan adayı Selim Yaymanoğlu arasında gerçekleşen seçimde 179 üye oy kullandı. Oylama sonucunda Derya Baltalı 82 oy alırken, Selim Yaymanoğlu 97 oyla Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu'nun Yönetiminde ise Ali Fuat Özel, Cemalcan Sirkeci, İbrahim Onur Yıldırım, Sevde Şensöz Çelik ve Orhan Tahtalı yer alıyor.

"Denizli'nin gücü sanayicisidir"

Genel Kurula katılım sağlayan tüm sanayicilere teşekkür eden Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu; "Denizli Organize Sanayi Bölgemize Yönetim Kurulumuzla birlikte değer katmaya, sanayicilerimizin gücüne güç katmak amacıyla başlattığımız projeleri hayata geçirerek bölgemizin gelişimini sürdürmeye devam edeceğiz. Yönetim Kurulumuzla birlikte şeffaf bir yönetim anlayışıyla, birlik ve beraberliğimizi sürdürerek Bölgemizin daha ileri gitmesi için elimizden geleni yapacağız ve daha çok çalışacağız. Kapımız herkese açıktır. Önümüzdeki günlerde kaldığımız yerden devam edip, projelerimizi hiç aksatmadan en hızlı şekilde tamamlayacağız. Denizli'nin gücü sanayicisidir, üretimdir ve birlikteliktir. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli OSB'nin Yeni Başkanı Selim Yaymanoğlu - Son Dakika

SON DAKİKA: Denizli OSB'nin Yeni Başkanı Selim Yaymanoğlu - Son Dakika
