Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, NTV Bakış Programına Konuk Oldu

Ekonomi

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, ulusal bir televizyon kanalına konuk oldu. Başkan Kasapoğlu, programda kentin sanayi gündemini değerlendirdi.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu NTV Bakış Programına konuk oldu. Noyan Doğan'ın sunumuyla çekimleri gerçekleştirilen ve 5 Haziran saat 15.30'da NTV'de yayınlanacak olan programda, Başkan Kasapoğlu, Denizli sanayisi, kent ekonomi, ihracat ve istihdam rakamları ile ilgili bilgileri paylaştı. Başkan Kasapoğlu, "Denizli, kadim sanayi ve ticaret kültürü olan bir kent. 5 Milyar doları bulan ihracatımızla, 230 bini aşan ücretli istihdamımızla öncü olmayı sürdürüyoruz. En fazla kadın istihdamı yapan kent unvanı ile de gurur duyuyoruz" dedi.

"Bu başarı hikayesinin baş aktörü Denizli sanayicisi"

Denizli Sanayi Odası'nın 1973'ten bu yana girişimci ruhları üretime, yatırıma ve ihracata teşvik eden bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Kasapoğlu, "Dönemin şartlarına çevik yapısıyla anında uyum sağlayan, tecrübeli yönetimiyle, şehrin sanayisine şekil veren duruşuyla sanayiciye yol gösteren Denizli Sanayi Odası, üreten ve ihraç eden sanayi kenti olma misyonunu dün olduğu gibi bugün de büyük bir özveriyle ortaya koyuyor. ve bu başarı hikayesinin baş aktörü Denizli sanayicisi" ifadelerini kullandı.

"Tekstil sektöründe her iki çalışanımızdan biri kadın"

İhracat ve istihdam rakamlarını da değerlendiren Kasapoğlu, "5 Milyar doları bulan ihracatımızla, 230 bini aşan ücretli istihdamımızla öncü olmayı sürdürüyoruz. Kadın istihdamı adına da öncü bir kent olan Denizli'miz de, tekstil sektöründe her iki çalışanımızdan biri kadın. En fazla kadın istihdamı yapan kent unvanı ile de gurur duyuyoruz. Ayrıca, bilişim ve yazılım firmalarımızla bir komisyon oluşturduk, Ankara ve İstanbul'dan sonra bu komisyonu oluşturan 3. Oda olarak öne çıkıyoruz. Model Fabrika ve Makine İhtisas OSB'yi de en kısa zamanda şehrimize kazandıracağız" şeklinde konuştu. - DENİZLİ