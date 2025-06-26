Denizli Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu 2025 İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Denizli sanayisine önemli katkılarda bulunmuş 18 duayen sanayici üyeden oluşan ve yılda iki kez toplanan Denizli Sanayi Odası (DSO) Yüksek İstişare Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısını Odamız Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda sanayinin sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için kararlılıkla mücadele verdiklerini ifade eden Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli sanayisinin geleceğini, daha dirençli, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir yapı üzerine inşa etme noktasında kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yürütülen çalışma, proje ve faaliyetler hakkında Kurul Üyelerini bilgilendiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası adına gerçekleştirdiği temasları anlattı. Başkan Kasapoğlu, Denizli Makina İhtisas OSB, Çivril OSB ve Bozkurt OSB kurulum aşamalarında tamamlanan ve ilgili paydaşlarla devam ettirilen süreçlere dair Kurul üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen Bozkurt OSB Tanıtım Toplantısı sonrası sanayicilerin gösterdiği ilginin altını çizen Kasapoğlu, bugün yapılan faaliyetlerin Denizli sanayisinin geleceği adına birer mihenk taşı haline geleceğini belirtti.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya; Müjdat Keçeci, Zafer Katrancı, Derya Baltalı, Gültekin Okay Salgar, Faruk İnceoğlu, Yüksel Arpacı, Mehmet Tosunoğlu, Ahmet Yavuzçehre, Orhan Tahtalı, Hasan Hüseyin Ateş, Cemal Gürsel Özdemir, Bekir Harun Akın, Muammer Çaputçu, Raşit Akbaş ve Mustafa Kaygın katıldı. Toplantıda, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Cansun Özdülger de yer aldı.

Toplantıda, Denizli sanayisinin güncel durumu, Denizli Sanayi Odası'nın yakın dönem faaliyetleri, tamamlanmak üzere olan Denizli Model Fabrika'daki süreç ve son durum, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası arasında imzalanan Denizli Sanayi Odası Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi (DSO MEİP), işletme aşamasında olmayan OSB'ler ve yatırım projesi ile ilgili belediyelerle birlikte yürütülen çalışmalar değerlendirildi, Kurul üyelerinin görüşleri alındı.

DSO MEİP ile ilgili söz alan Müjdat Keçeci, mesleki eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda İstanbul Sanayi Odası'nın yıllara dayalı deneyimlerinin ve edindiği olumlu çıktıların rehberliğinin önemini vurguladı. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve Ahmet Yavuzçehre ise DOSTEK Koleji'ni örnek göstererek mesleki eğitimde adanmış kadroların ve sanayicilerin okulları desteklemesinin oluşturduğu güce değindi.

"Denizli sanayisinin daha dirençli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapı üzerinde kararlılıkla ilerliyoruz"

Denizli sanayisinin geleceği, daha dirençli, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir yapı üzerine inşa etme noktasında kararlılıkla ilerlediklerini ifade eden Başkan Kasapoğlu, "Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, Denizli sanayisinin geleceğini, daha dirençli, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir yapı üzerine inşa etme noktasında kararlılıkla ilerliyoruz. Sanayimizin geleceği için ortak akılla hareket etme misyonunu önemsiyoruz. Hem paydaş kurumlarımızla yürüttüğümüz iş birliği hem de siz değerli kurul üyelerimizin kıymetli görüş ve önerileri bizler için büyük önem taşıyor. Sizlerin tecrübeleri ve bilgi birikimi, Denizli sanayisinin yol haritasını çizerken bizlere daima ışık tutuyor. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

2025-2026 dönemi için planlanan programlar ve hedefler doğrultusunda Oda olarak alınabilecek aksiyonlar, Kurul üyeleri tarafından görüşüldü. Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri'nin görüş ve önerilerini aktarması ile toplantı sona erdi. - DENİZLİ