DSO Yüksel İstişare Kurulu 2026 yılının ilk toplantısı model fabrikada gerçekleştirildi
DSO Yüksel İstişare Kurulu 2026 yılının ilk toplantısı model fabrikada gerçekleştirildi

DSO Yüksel İstişare Kurulu 2026 yılının ilk toplantısı model fabrikada gerçekleştirildi
23.01.2026 17:02  Güncelleme: 17:05
Denizli Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu, 2026 yılına dair plan ve projelerin tartışıldığı ilk toplantısını Denizli Model Fabrika'da gerçekleştirdi. Toplantıda, sanayicilerin ihtiyaçlarına odaklanan çalışmalar ve Model Fabrika'nın etkileri değerlendirildi.

Denizli sanayisine uzun yıllar boyunca önemli katkılar sunmuş, duayen 18 sanayici üyeden oluşan Denizli Sanayi Odası (DSO) Yüksek İstişare Kurulu, 2026 yılının ilk toplantısını Denizli Model Fabrika ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya Kurul Üyeleri Müjdat Keçeci, Mehmet Tosunoğlu, Gültekin Okay Salgar, Derya Baltalı, Bekir Harun Akın, Cemal Gürsel Özdemir, Faruk İnceoğlu, Hasan Ali Turgut, Muammer Çaputçu, Raşit Akbaş ve Yüksel Arpacı katıldı. Toplantıda DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Tillem ve Cansun Özdülger ile Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk de yer aldı.

"Sanayicimizin ihtiyaçlarına odaklanan bir çalışma disipliniyle hareket ediyoruz"

2025 yılının son altı aylık döneminde Oda tarafından yürütülen proje ve faaliyetler hakkında Kurul Üyelerine kapsamlı bir bilgilendirme yapan Başkan Selim Kasapoğlu, DSO'nun sanayicinin ihtiyaçlarına odaklanan, çözüm üreten ve Denizli sanayisinin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen çok yönlü bir çalışma disiplini olduğunu söyleyerek sözlerine devam etti. Kasapoğlu, ayrıca, Kurul üyelerinin engin tecrübe ve birikimlerinden faydalanmanın Oda için büyük bir değer olduğunu belirterek, bu katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Kasapoğlu, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle yakın temas içinde olduklarını belirterek Pınarkent, Hacıeyüplü ve Bozburun bölgelerindeki altyapı sorunları, Bozkurt OSB talepleri ve Şirinköy'de bulunan Oda arazisine ilişkin konuların Sanayi Yönetişim Masasında ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde gündeme taşındığını aktardı. Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birlikleri kapsamında Çal Bağbozumu Şenlikleri'ne uluslararası destek sağlandığını, AB-Türkiye Delegasyonu ve DESKİ iş birliğiyle düzenlenen Su Zirvesi'nin ise kentin gelecekte yaşayabileceği su kıtlığı muhtemel karşı çözüm geliştirme adına önemli bir çıktı oluşturduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca Denizli sanayisinin güncel durumu, DSO Akademi faaliyetleri, Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) çerçevesinde meslek liselerine verilen destekler, Teşvik Ofisi çalışmaları ve ile savunma ve havacılık sanayine yönelik başlatılan girişimler ele alındı. Bu çalışmaların Denizli için yeni bir sanayi açılımı oluşturacağı değerlendirilirken, Denizli Platformu Dönem Sözcülüğünün 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden DSO'ya geçtiği belirtildi. Kurul Üyelerinin Platformun işleyiş mekanizmaları ve izlemesi gereken yöntem hakkında görüş ve değerlendirmeleri alındı.

Model Fabrika Denizli sanayisinin Dönüşümünde kilit rol üstleniyor

Denizli Model Fabrika'nın kısa sürede somut sonuçlar üretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kasapoğlu, "Verimlilik, dijital dönüşüm ve yalın üretim alanlarında elde edilen çıktılar sanayicilerimiz açısından son derece kıymetli" ifadelerini kullandı. DSO'nun Model Fabrika, Verimlilik Merkezi ve sürdürülebilirlik odaklı yeni hizmetlerle birlikte Denizli sanayisinin dönüşümünde kilit bir rol üstlendiğini vurgulayan Kasapoğlu, UNDP Türkiye Temsilcisi Monica Merino ve Yardımcısı Miodrag Dragisic ile beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyaretten de memnuniyet duyduklarını aktardı.

Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk ise Kurul üyelerine yaptığı sunumda, 1,3 milyon dolarlık yatırımla kurulan Model Fabrika'da Eylül 2025 itibarıyla öğren-dönüş programlarının başladığını aktardı. İlk dönemde tekstil, kablo, makine ve gıda sektörlerinden 6 firmaya hizmet verildiğini belirten Öztürk, pilot uygulamalarda %50'nin üzerinde verimlilik artışı sağlandığını ve firmalardan son derece olumlu geri dönüşler alındığını söyledi. Yeni dönemde 10 firma ile çalışılacağını, 2026 sonuna kadar ise toplam 40 işletmeye danışmanlık verilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

DSO Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinden Model Fabrika'ya Tam Not

Sunumun ardından söz alan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Model Fabrika'nın OSB sınırları içinde yer almasının sanayicilerin projeye doğrudan erişimini kolaylaştırdığını belirtti. Baltalı, bu yapının firmaların üretim süreçlerini geliştirmeleri, verimliliklerini artırmaları ve rekabet güçlerini yükseltmeleri açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, Model Fabrika Hizmet Binasına OSB olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2026 dönemi için planlanan programlar ve hedefler doğrultusunda Oda olarak alınabilecek aksiyonlar Kurul üyeleri tarafından görüşüldü. Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri'nin görüş ve önerilerini aktarması ile toplantı sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi

Son Dakika Ekonomi DSO Yüksel İstişare Kurulu 2026 yılının ilk toplantısı model fabrikada gerçekleştirildi - Son Dakika

