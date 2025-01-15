Denizlili Firmalar Heimtextil'de - Son Dakika
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Ekonomi

Denizlili Firmalar Heimtextil'de

Denizlili Firmalar Heimtextil\'de

DTO Başkanı Erdoğan, dünya pazarında rekabet için enflasyon ve faizlerin düşmesi gerektiğini vurguladı.

15.01.2025 11:11
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Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında kabul edilen Heimtextil Fuarı'nda Denizlili firmaları yalnız bırakmayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Dünya pazarında rekabet edebilmek için enflasyonun ve yüksek faizin düşmesi lazım" dedi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Heimtextil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 14-17 Ocak 2024 tarihler arasında dünyanın dört bir yanından sektör temsilcileri ve katılımcıları ağırlayacak olan fuarda stant açan 69 Denizli firması, Türk havlusu ve ev tekstili ürünlerinin tanıtımını yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Denizlili firmaları dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan Heimtextil'de yalnız bırakmayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile birlikte stantları gezerek başarılar diledi.

Denizli sanayisi olarak fuarlara katılan sektör sayısında artış olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Başkanlarımız ve milletvekillerimizle beraber bugün burada stantları gezdik. Milletvekillerimizin burada olması çok önemli. Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu konuların ele alınması ve bunların ilgili makamlara aktarılması bizim için çok kıymetli ve önemli. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde ilk gün olduğu için umutlu bir hava var. Tekstil ve konfeksiyonla ilgili emek veren sektörler ile ilgili devletimizin verdiği desteğin genişlemesi aynı zaman da bu kapsamın genişletilmesi ve artırılması gerektiğini düşünüyorum. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde özelikle döviz kurlarıyla ilgili sorunları ve yüksek faizlerin sorunlarını dile getiriyoruz. Bizlerde bu konuları ilgili makamlara iletiyoruz. Dünya pazarında rekabet edebilmek için enflasyonun ve yüksek faizin düşmesi lazım ki firmalarımız diğer ülkelerle rekabet edebilsin. 2025 yılı ile ilgili tüm firmalarımızın umudu devam ediyor. Denizli 24 saat esasına göre çalışan bir şehir. Bugün burada 66 adet stant, 68 adet firmamızla beraber bine yakın Denizli'deki ithalatçı firmaların dış bağlantılarını burada ağırlıyoruz. Tüm odalar gibi bizde Denizli Ticaret odası olarak fuarlara olan desteğimiz her gecen gün artıyor" diye konuştu.

"Herkes Denizli için mücadele ediyor"

Denizli'nin gelişip kalkınması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden DTO Başkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz bugün burada firmalarımızla beraberiz ve onların yanında yer alıyoruz. Amacımız üretime ve ihracata katkı sağlamaktır. Sektöre destek vererek, girişimcilerimizin yanında olarak, onları motive etmeye, gelişmelerine yardımcı olmanın gayreti ve cabası içerisindeyiz. Buradaki bu tablo Türkiye'ye örnek olabilecek bir tablo Denizli Sanayi Odası Başkanı, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı, Denizli Ticaret Odamız ve milletvekillerimizle beraber burada olmak beraber stantları beraber gezmemiz şunu gösteriyor, Denizli'nin birlik olduğunu Denizli'nin kalkınması için herkesin mücadele etmeye hazır olduğunu, bunun için birlikte mücadele etmeye hazır olduğunu anlıyoruz" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, denizli, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizlili Firmalar Heimtextil'de - Son Dakika

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