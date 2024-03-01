Deprem Bölgesindeki KOBİ'ler ve Mikro İşletmeler Faiz İndirimli KOSGEB Kredilerinden Yararlanabilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Deprem Bölgesindeki KOBİ'ler ve Mikro İşletmeler Faiz İndirimli KOSGEB Kredilerinden Yararlanabilecek

Deprem bölgesindeki KOBİ'ler ve mikro işletmeler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden faydalanmış olsalar bile, faiz indirimli KOSGEB kredilerinden yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikle, Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Programı'ndan yararlanan esnaf ve sanatkarlar bu düzenlemeden istisna tutuldu.

01.03.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
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Deprem bölgesindeki KOBİ'ler ve mikro işletmeler, son 5 yılda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe niteliğindeki desteklerinden faydalanmış olsalar bile, faiz indirimli KOSGEB kredilerinden yararlanabilecek.

"Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin" Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut düzenlemede başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmıyor.

Kararda yapılan değişiklikle KOSGEB ile Dünya Bankası arasında 1 Ağustos 2023 tarihinde imzalanan kredi anlaşması kapsamında "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Programı"ndan yararlanan esnaf ve sanatkarlar anılan düzenlemeden istisna tutuldular.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Deprem Bölgesindeki KOBİ'ler ve Mikro İşletmeler Faiz İndirimli KOSGEB Kredilerinden Yararlanabilecek - Son Dakika

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