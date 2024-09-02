İnşaat Sektörü Deprem Bölgesinin Yeniden İmarında Büyümeye Devam Ediyor

Ekonomi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları ile inşaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin üstünde büyüme performansı göstermeye devam ettiğini belirtti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde ekonominin yüzde 2,5 büyüdüğüne dikkati çekerek, "Ülkemizde istihdama en büyük katkıyı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü de aynı dönemde yüzde 6,5 oranda büyümüştür. Deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları ile sektörümüz, Türkiye ekonomisinin üstünde büyüme performansı göstermeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İlk çeyrekte deprem bölgesindeki çalışmaların da etkisiyle inşaat sektörünün yüzde 11,1 oranında büyüdüğünü hatırlatan Eren, sektörün bu çeyrekte de yine önemli bir performans gösterdiğini belirtti. Eren, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün büyüme ivmesinde yaşanan düşüş önceki dönemlerin baz etkisi ve Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin olası etkileri nedeniyle beklenmekteydi. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve ekonomide dengelenmenin sağlanmasına yönelik ekonomi politikalarının etkisiyle gelecek dönemlerde de sektörümüzde büyüme hızının düşmesi beklenmektedir. Bu nedenle sektörümüzde durdurulan veya yavaşlatılan kamu projelerinde firmalara tasfiye hakkı verilmesi, bu daralmaya dayanamayan firmaların hayatta kalmaları için gereklidir."