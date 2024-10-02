Deprem Dirençli Yapılaşma Zirvesi Ankara'da

Ekonomi

OSTİM Teknik Üniversitesi (OSTİMTECH) Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Türkiye'nin Alp Himalaya deprem kuşağının üzerinde yer aldığını belirterek, "Deprem Dirençli Yapılaşma Zirvesi'nde çelik yapı ekseninde acaba yapı kalitemizi, teknolojimizi nasıl çeşitlendirebiliriz, nasıl daha nitelikli yapılar yapabiliriz diye birçok firma, sivil toplum kuruluşu, kamu kurumları yetkilileri, akademisyenler bir araya geldi." ifadesini kullandı.

OSTİMTECH'ten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) işbirliğiyle Deprem Dirençli Yapılaşma Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirvede, depremlerin yol açtığı büyük can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, çelik yapıların sağladığı avantajlar değerlendirildi.

Zirvenin açılışındaki konuşmasında Yülek, Türkiye'nin Alp Himalaya deprem kuşağının üzerinde yer aldığına dikkati çekerek, "Ülkemizin hemen hemen tamamı deprem riski altında. Deprem riski altında olan ülkelerden depremle ilgili çözümleri, teknolojileri, fikirleri hayata geçirmesi beklenir. Zirvede çelik yapı ekseninde acaba yapı kalitemizi, yapı teknolojimizi nasıl çeşitlendirebiliriz, nasıl daha nitelikli yapılar yapabiliriz diye birçok firma, STK, kamu kurumları yetkilileri, akademisyenler bir araya geldi." ifadesini kullandı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin deprem tarihine vurgu yaparak sanayi bölgelerinin de deprem dirençli hale getirilmesinin kritik bir gereklilik olduğunu kaydetti.???????