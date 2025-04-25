Deprem Sonrası Çocuklar İçin Destek Önerileri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Deprem Sonrası Çocuklar İçin Destek Önerileri

Prof. Dr. Zeynep Şimşek, deprem sonrası çocuklarda görülen geçici gerilemelere karşı ebeveynlere önerilerde bulundu.

25.04.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şimşek, deprem gibi travmatik süreçlerin ardından bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemeler görülebileceğini, bu durumun geçici olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, fiziksel ve psikolojik boyutuyla yetişkinlerin yanı sıra çocukları olumsuz yönde etkiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Zeynep Şimşek, söz konusu depremin, çocuklar ve yetişkinlerde şiddetli korku ve kaygı gibi tepkilere yol açtığına değindi.

Depremin ardından vatandaşların farklı yönlerde tepkiler verdiğini vurgulayan Şimşek, "Bazılarımız sabaha kadar dışarıda bekledi, bazılarımız şehri terk etti, bazılarımız ise ne yapacağını bilemeden sessiz bir bekleyişe girdi. Bu tür olayların ardından korku, öfke, suçluluk, çaresizlik gibi duygusal; unutkanlık ve dikkat dağınıklığı gibi zihinsel; uyuyamama, mide ya da baş ağrısı gibi bedensel; konuşmaktan kaçınma, ani irkilme ya da kişiler arası çatışmalar gibi davranışsal tepkiler görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, bu tepkilerin stres hormonunun yükselmesine bağlı olarak gelişen doğal ve normal süreçler olduğunu, sarsıntının şiddeti, süresi, kişinin yaşı, geçmiş deneyimleri ve çevresel koşullar gibi birçok faktörün bu tepkilerin süresi ve şiddetini etkileyebileceğini kaydetti.

Deprem sonrası yetişkinlerin hem kendilerini hem de çocuklarını toparlamakta zorlanabileceğini vurgulayan Şimşek, "Yetişkinlerin önce kendi ruhsal ve bedensel sağlıklarını korumaya odaklanması önemli. Basit nefes egzersizleri, kişiyi rahatlatan ve enerji veren sinir sistemini harekete geçirir, bu sayede beden ve zihin rahatlar." değerlendirmesinde bulundu.

" Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk gibi davranışlar ortaya çıkabilir"

Beyin ön kısmı henüz gelişimini tamamlamamış çocukların, bu süreçte yetişkin desteğine ihtiyaç duyacağına dikkati çeken Şimşek, "Bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemeler görülebilir. Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk gibi davranışlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar geçici. Aileleri kaygılandıracak bu belirtilerin yaşanması, doğal bir durum." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, deprem sonrasında çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bu süreçte onlarla hareket edilmesinin önemli olduğunu, çocuklara yaşlarına uygun oyunlar oynatarak destek olunabileceğini aktardı.

Çocukları küçük karar alma süreçlerine dahil etmenin ve günlük rutinler oluşturmanın güven duygusunu artırdığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Balon şişirip oynamak nefes egzersizi sağlar. Top oynama, ip atlama gibi oyunlar fiziksel hareketi teşvik eder. Kuklalarla hikaye anlatmak, birlikte resim yapmak, tehlike avı oynayıp güvenli alan yaratmak, çocukların duygularını ifade etmesine yardımcı olur. Kahvaltı, oyun, meyve saati gibi düzenler, kaygıyı azaltır. Diğer çocuklarla vakit geçirmek, komşularla bir araya gelmek, hem çocuklara hem ebeveynlere iyi gelir. Uyku, beslenme, sevgi ve şefkat, bu dönemde hayati öneme sahip. Çocuğunuza sarılın, onun yanında olduğunuzu sözle ve davranışla hissettirin. Boyama, hamurla şekil yapma, öykü anlatma, spor gibi etkinliklerle duygularını ifade etmesine yardımcı olun."

Şimşek, çocuklarının davranışlarıyla başa çıkmakta zorlanan ebeveynlerin uzman desteği almaktan çekinmemesi gerektiğine değinerek, "Duygusal sorunlar da fiziksel hastalıklar gibi tanınabilir ve tedavi edilebilir durumlar. Unutmayın, sevgi, sabır ve ilgi bu dönemin en güçlü ilaçları. Oyun, çocukların dili, oyuncaklar ise kelimeleridir. Onları oyunla, sevgiyle, sabırla desteklemek çok kıymetli. Her kriz, bir fırsattır. Belki bu kaygı ve korku, bizim aile toplantımızı yapıp, ne zaman, nerede, neyi, nasıl yapacağımızı belirlememize yardımcı olur. Önceden hazırlık yapmak, stresimizi hafifletip bizi sağlıklı kılar." görüşünü belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Zeynep Şimşek, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deprem Sonrası Çocuklar İçin Destek Önerileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes İstanbul’daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı
Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi
Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu
Tam takım otobüsüne biniyordu Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
30 Nisan’a kadar sürecek THY’den yeni tavan fiyat kararı 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi
Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
İOKBS ertelendi mi 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB’den açıklama İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama
Şara’dan Türkiye ve Rusya’ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz Şara'dan Türkiye ve Rusya'ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz
Teknik direktörlüğe geri dönüyor Thierry Henry, dev takımın başına geçecek Teknik direktörlüğe geri dönüyor! Thierry Henry, dev takımın başına geçecek

14:27 Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:09 Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
13:58 Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
12:51 Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?
12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
19:07 Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’a rakip çıktı 2 gün sonra adaylığını açıklayacak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak
19:02 Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti
18:53 Macron’dan Putin’e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var... Macron'dan Putin'e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var...
18:42 Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki patlama anı kamerada Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlama anı kamerada
18:39 Başkan görevi bırakıyor 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir Başkan görevi bırakıyor! 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir
18:25 Filenin Sultanları’nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu
18:23 Ongun’un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:01 Tuzla’da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı
17:57 Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize ’Opara bebeğe müdahale yapmayın’ dediler Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize 'Opara bebeğe müdahale yapmayın' dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 14:52:08. #7.12#
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Çocuklar İçin Destek Önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.