GİB, Depremden Etkilenen Bölgelerde Mücbir Sebep Halini Uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

GİB, Depremden Etkilenen Bölgelerde Mücbir Sebep Halini Uzattı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Afetten etkilenen mükelleflerin beyanname ve bildirim verme süreleri de bu tarihe kadar ertelendi.

03.09.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği bildirildi.

Bu tarihten mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Beyanname ile bildirimlerin, verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kahramanmaraş, Ekonomi, Güncel, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GİB, Depremden Etkilenen Bölgelerde Mücbir Sebep Halini Uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Bakan Tunç’tan ’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ Tartışmasına Yanıt Bakan Tunç'tan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' Tartışmasına Yanıt
21:59 Yeniden Refah Partisi’nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı
21:48 CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde İstiklal Marşı skandalı Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
21:44 Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül’de Açıklanacak Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de Açıklanacak
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
11:12 Avusturya’da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi Avusturya'da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:50 Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı Kadına yaptıkları muamele tepki çekti Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti
10:47 Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: DolarTL 34,04 Seviyelerinde Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: Dolar/TL 34,04 Seviyelerinde
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2024 01:26:27. #1.11#
SON DAKİKA: GİB, Depremden Etkilenen Bölgelerde Mücbir Sebep Halini Uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement