Ek MTV'nin ilk taksit döneminde 13 milyar liradan fazla ödeme yapıldı - Son Dakika

Ek MTV'nin ilk taksit döneminde 13 milyar liradan fazla ödeme yapıldı

Son Güncelleme: 25.09.2023 11:47

Depremin yaralarını sarmak üzere getirilen ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) edinilen bilgilere göre, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin finansman ihtiyacını karşılanması üzere "milli seferberlik" kapsamında getirilen ek MTV ödemelerinde ilk taksit tahsilat rakamları belli oldu. İlk taksit döneminde 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi.

BEKLENEN TAHSİLATIN YÜZDE 87'Sİ GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmaya yönelik bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV), 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. Buna göre 22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşmiş oldu.

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ KASIMDA

İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Böylelikle 10 milyon civarında taşıt için ilk taksitte elde edilen yaklaşık 13,2 milyar liralık tahsilat ile hedeflenenin yüzde 43,8'i ödenmiş oldu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ek MTV'nin ilk taksit döneminde 13 milyar liradan fazla ödeme yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ek MTV'nin ilk taksit döneminde 13 milyar liradan fazla ödeme yapıldı - Son Dakika
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