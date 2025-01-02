Depremzede Çiftçiden Erken Kabak Üretimi

Ekonomi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 20 dönümlük tarlaya erkenci kabak eken çiftçi Servet Ertaş, mahsulü soğuktan korumak için sera kuruyor. Ertaş, mart ayında yapacağı hasatla kabağı kilosu 50 TL'den satmayı planlıyor.

Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerden biri olan Hatay'da depremzede çiftçi Servet Ertaş, kışın da üretim yapmak için tarlasına sera kuruyor. Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi'nde yaşayan Ertaş, erkenci kabak yetiştirmek için 20 dönümlük tarlasını seraya çevirmeye başladı. Depremzede çiftçi, kabağı mart ayında kilosu 50 TL'den satmayı planlıyor.

"Hedefimiz kabağı erken yetiştirip, erken hasat etmek olacak"

20 dönümlük tarlada kabağı erken yetiştirip erken hasat etmek istediklerini söyleyen çifçti Servet Ertaş, "Kabak ekimine hazırlık yapıyoruz. Yaklaşık 20 dönüme kabak ekeceğiz ve onun için hazırlık içerisindeyiz. Yılbaşından sonra ekime başlayacağız. Ektikten sonra da mart ayında hasat etmeyi düşünüyoruz. Erken olduğu için erkenci kabak oluyor. Önümüz kış olduğu için sera yapmamız lazım. Çünkü ortamı sıcak tutmamız gerekiyor. Erken yetiştireceğimiz için böyle yapmamız lazım. Bu kış don ve soğuk geçecek. O yüzden serayla koruyacağız. Kabağın hasadını yaptıktan sonra 50 TL'den satmayı düşünüyoruz. Çünkü mart ayı biraz erken oluyor ama ilk yetiştireceğimiz için biraz pahalı olur diye umut ediyoruz. Yaptığımız serada kabağı soğuktan ve dondan koruyacak şekilde planladık. Demirle ve iple de serayı sağlamlaştırıyoruz. O ipler sayesinde yağmurda ve soğukta çökmemesi için demir ve ip kullandık. Kabak ekimi yaptığımızda serayı açıp yapacağız. Üç örtüyle sera yapacağız, çünkü ancak soğuktan koruyacak. Hedefimiz kabağı erken yetiştirip erken hasat etmek olacak" ifadelerini kullandı. - HATAY