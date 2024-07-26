Depremzede Kadınlar Çilek Üretimiyle Hem Üretiyor Hem Uzaklaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Depremzede Kadınlar Çilek Üretimiyle Hem Üretiyor Hem Uzaklaşıyor

Depremzede Kadınlar Çilek Üretimiyle Hem Üretiyor Hem Uzaklaşıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Huzurlu Yaylası'ndaki köylerinde devlet desteğiyle çilek bahçesi kuran depremzede kadınlar, hem üretiyor hem de afetin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

26.07.2024 13:59  Güncelleme: 14:07
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Huzurlu Yaylası'ndaki köylerinde devlet desteğiyle çilek bahçesi kuran depremzede kadınlar, hem üretiyor hem de afetin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesinde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde depremzede kadınların tarımsal üretime teşvik edilmesi amacıyla "Kınalı Eller Çilek Kokuyor" projesi hayata geçirildi.

Amanos Dağlarında bin 600 rakımlı alanda yer alan ve 1992 yılında turizm merkezi olan Huzurlu Yaylası eteklerinde bulunan İslahiye ilçesinin köylerinde ikamet eden 20 kadın, hem depremlerin stresinden uzaklaşmak hem de aile bütçelerine katkı sağlamak için çilek üretimi yapmak için projeye başvurdu.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli eğitim programına alınan afetzede çiftçi kadınlar, çilek üretimiyle ilgili aldıkları eğitimlerin ardından ise üretim için kolları sıvadı.

Proje kapsamında bölgedeki yayla köylerinde üretime uygun arazisi ve suyu olan kadın çiftçilere çilek fidesi ve gübre başta olmak üzere üretim için gerekli olan tüm ihtiyaçları verildi.

Doğa güzelliği ve endemik bitki zenginliği ile Karadeniz iklimin yaşandığı Huzurlu Yaylasının eteğinde bulunan kırsal Tandır Mahallesinde ikamet eden 48 yaşındaki Zeynep Can, 12 dönüm alanda devlet desteğiyle çilek üretimine başladı.

Depremlerin yaralarının sarıldığı İslahiye'nin bereketli topraklarında devlet desteğiyle ve eşi Ömer Can'ın yardımıyla çilek üretimine başlayan Zeynep Can, hem üretiyor hem de depremlerin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor. Depremzede çiftçilerin geleceğe olan umutlarını yeşerten bereketli çilek hasadı, asrın felaketinin ciddi zarar verdiği İslahiye ilçesinde başlarken Zeynep Can, gün boyu yetiştirdiği çilekleri ailesiyle ve kendisi gibi projeye katılan kadın komşuları ile birlikte topluyor. İslahiye Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, marifetli kadın çiftçiler ile birlikte çileğin zorlu hasadı için bahçesinde çalışan Zeynep Can'ı ziyaret etti.

İlçede hasat yapan diğer üreticileri de ziyaret eden Yüksel Şahin, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayata geçirilen "Kınalı Eller Çilek Kokuyor" projesi" ile depremzede kadınların tarımsal üretime teşvik edilmesini amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında depremzede 20 kadının 20 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yaptığını belirten Şahin, deprem bölgesindeki tarımsal üretimi önemsediklerini ve desteklediklerini ifade etti.

"Aile ekonomisine büyük bir katkı sağlamaktadır"

İslahiye Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, "Şu an İslahiye'nin Huzurlu Yaylasındayız. Huzurlu Yaylası Amanos Dağlarında kurulu güzel bir yayladır. Gaziantep Tarım İl Müdürlüğümüz, İlçe Müdürlüğümüz GAP İdaresi Başkanlığımız ve ayrıca Büyükşehir Belediyemiz katkılarıyla burada çilek üretimi yapıyoruz. "Kınalı Eller Çilek Kokuyor" projesi" ile şu an görmüş olduğunuz alanda çilek yetiştiriciliği yapılmakta. Biz bugün Zeynep Can, hanımın tarlasındayız. Zeynep hanım bu çilekleri hasat ederek çevre il ilçelere göndermektedir. Aile ekonomisine büyük bir katkı sağlamaktadır" dedi.

"Destekler için devletimize teşekkür ederiz"

Çiftçi Zeynep Can ise 12 dönüm alanda devlet desteğiyle çilek üretimi yapmaya başladığını ve aile ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Çiftçilik yapıyoruz. Çilek ekiyoruz. Çilek yetiştirmeye başladık. Şimdi çilek hasadı yapıyoruz. Projeye başvurduk ve kınalı ellerimizle çilekleri topladık. Destekler için devletimize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Çiftçi Ömer Can da üretim konusunda her zaman eşini desteklediğini belirterek depremden sonra böyle bir uğraşın eşine ve köydeki kadınlara maddi ve manevi açıdan çok iyi geldiğini ifade etti.

Çiftçi kadınlardan üniversite öğrencisi Melike Yıldırım ise yaz tatili olduğu için köyüne geldiğini ve kadın dayanışması kapsamında komşusu olan Zeynep Can'a yardım ettiğini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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