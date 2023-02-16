Depremzedeleri isyan ettiren fırsatçılık! Ankara'daki evlerin fiyatlarını iki katına çıkarttılar - Son Dakika
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Depremzedeleri isyan ettiren fırsatçılık! Ankara'daki evlerin fiyatlarını iki katına çıkarttılar

16.02.2023 15:44

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgeden en çok göç alan şehirlerin başında gelen Ankara'da ev kiralarındaki artış depremzedeleri isyan ettirdi. Birçok depremzede, ev sahiplerinin kira fiyatlarını iki katına çıkarttığını ifade ederken, daha önce 6 bin lira olan evlerin fiyatının 11 bin lirayı bulduğunu ifade etti. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, fırsatçı ev sahiplerine ceza yazılmasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde evi yıkılan ya da hasar alan depremzedeler, farklı illere göç etmeye başladı. Ankara, deprem bölgesinden en fazla göç alan kentlerden oldu. Ancak depremzedelerin kente gelmesiyle birlikte ev kiralarında fahiş artış, tepki çekti. Kiralık ilanı verilen evler için istenen ücretin, aynı bölgedeki emsal evlerin iki katı olduğunu belirten depremzedeler, duruma isyan ederek Ankara Emlakçılar Odası'na şikayette bulundu.

"ANKARA'DA BARINACAK BİR EV ARAYIŞI İÇİNDEYİZ"

Gaziantep'te 4 çocuğu ile yaşadığı 3'üncü kattaki evinde depreme yakalanan ve evi ağır hasar görünce Ankara'ya gelen Hüseyin Orhan, "Depremden sonra oğlumla Ankara'ya geldim. Kızım ve annesini de başka akrabalarımın yanına yolladım. Ankara'da da barınacak bir ev arayışı içerisindeyiz. Devletimiz sağ olsun bizi misafirhanelerde ağırlıyor; ama uzun soluklu kalabileceğimiz bir yer olması gerekiyor'' dedi.

Depremzedeleri isyan ettiren fırsatçılık! Ankara'daki evlerin fiyatlarını iki katına çıkarttılar

''6 BİN LİRA OLAN EV 11 BİN OLMUŞ''

Başkentin birçok noktasında kiralık evlere baktıklarını söyleyen Orhan, ''Depremden birkaç gün önce normal seyrinde izleyen ev fiyatlarını 'fırsatçı' dediğimiz insanlar astronomik olarak iki katına çıkartmış. Empati kuracaksın sen de aynı durumu yaşayabilirdin. Biz bir yere gittik; daha önce 6 bin lira olan ev şimdi 11 bin lira. Böyle bir dünya yok. Biz 5 tane eve gittik, hepsinde de bu şekilde bir hareket gördük" diyerek duruma tepki gösterdi.

''FIRSATÇI EV SAHİPLERİNE CEZA YAZILSIN''

Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam da depremin ilk gününden beri depremzedeleri kiralık konutlara yerleştirmede zorluklar yaşadıklarını söyledi. Ankara'ya deprem bölgesinden 27 bine yakın vatandaş geldiğini belirten Akçam, "Biz Ankara Emlakçılar Odası olarak 500'e yakın aileyi ücretsiz şekilde konutlarına yerleştirdik. Böyle bir günde inanın mal sahipleri bu noktada paradan öte biraz manevi duygularını ortaya koymalı. Afet oldu, vatandaşlarımız mağdur. Bu kira artışlarını sağlayan mal sahipleri için ciddi bir denetim mekanizması kurulabilir. Bununla ilgili şikayetleri alıyorum ve bakanlığa ihbar ediyorum. Bakanlık tarafı da bu işi değerlendiriyor ve ceza yazıyor; ama şu an için sayı çok. 50'nin üzerinde bu tarz şikayetler geldi. Ev sahiplerinden 'ben depremzedeye ev vermek istemiyorum' diyenler de çıktı. Nedenini sorduğumuzda, ilerleyen zamanlarda, birkaç ay sonra kira almakta zorlanacaklarını, buraya gelen birkaç ailenin bir arada yaşayacağını, buraya gelen kişilerin işlerinin olmayacağını söylediler. Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat ceza uygulaması var. 200 bin lira civarında bir ceza veriliyor. Bunun fırsatçı olan ev sahiplerine yazılmasını önemle istiyoruz. Bu konuda da biz destek vereceğiz" diye konuştu.

Depremzedeleri isyan ettiren fırsatçılık! Ankara'daki evlerin fiyatlarını iki katına çıkarttılar

"KOMİSYON BEDELİ ALMADILAR"

Akçam, Ankara Emlakçılar Odası olarak önlemlerini ilk günden aldıklarını da belirterek, "Bütün üyelerimizi bilgilendirdik; 'size gelen depremzedelerin kiralık taleplerinde mümkün mertebe komisyon hizmet bedeli almayın' dedik. Ankara Emlakçılar Odası olarak bu işte bizlerin de bir desteği olsun istiyoruz. Üyelerimizin yüzde 95'i de bu çağrımıza kulak verdiler ve Ankara'ya gelen depremzedelerde hizmet komisyon bedeli almıyorlar" ifadelerini kullandı. Hatay'da, deprem sonrası tonlarca ağırlıktaki enkaz altında saatlerce çalışıp, depremzedeleri sağ çıkarmaya çalışırken yorgun düşen madenciler, molalarda ateş başında dinleniyor. 11 yıllık madenci Murat Çoban, "Yorulduk ama yorgunluk, bizim için önemli değil. Hayat kurtarmak, bizim için daha önemli. Ne kadar can kurtarabilirsek o kadar daha iyi" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Depremzedeleri isyan ettiren fırsatçılık! Ankara'daki evlerin fiyatlarını iki katına çıkarttılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremzedeleri isyan ettiren fırsatçılık! Ankara'daki evlerin fiyatlarını iki katına çıkarttılar - Son Dakika
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