Depremzedelerin Ticari Hayatı İçin Mücbir Sebep Uzatılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Depremzedelerin Ticari Hayatı İçin Mücbir Sebep Uzatılmalı

Depremzedelerin Ticari Hayatı İçin Mücbir Sebep Uzatılmalı

Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve İslahiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, depremden en çok etkilenen bölgelerin ticaret hayatının normale dönmesi için mücbir sebep halinin uzatılmasını ve vergi affı talep etti.

21.07.2024 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve İslahiye TSO Başkanlarının katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İş yerleri teslim olup ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep uzatılmalı, ya da 18 aydır biriken vergi ve SGK borçlarımız bir defaya mahsus vergi affıyla silinmeli" dedi.

6 Şubat depreminden en çok etkilenen il ve ilçelerin ticaret ve sanayi odalarının başkanları Hatay'da bir araya gelerek 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen ortak basın toplantısına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen katıldı.

"Kapsayıcı somut ve gerçekçi çözümlere ihtiyacımız var"

Toplantıda konuşan Başkan Sadıkoğlu, depremin Malatya'ya bıraktığı fiziki, ekonomik ve sosyal hasardan bahsetti. Daha hızlı toparlanma için kapsayıcı, somut ve gerçekçi çözümlere ihtiyacımız olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'da 36 bin binamız ağır hasar aldı. Bin 700 esnafımızın iş yerleri ve ürünleri enkaz altında kaldı. 27 bin 500 bağımsız işyerimiz kullanılamaz hale geldi. Çarşı diye tabir ettiğimiz bütün alanları kaybetmiş durumdayız. 120 bin vatandaşımız konteynerlerde yaşamını sürdürüyor. 812 bin nüfusumuzun yaklaşık 200 bini hala Malatya'ya dönmedi. 135 bin bağımsız konutun yerle bir olduğu şehrimizde sadece 6500 deprem konutu teslim edilmiş durumda. Tamamı yıkılan çarşımızda inşaatlar sürüyor, ancak teslim edilen iş yeri henüz yok. Esnafımız şehrin muhtelif yerlerinde kurulan 3 bin 500 konteynırda ticaretini var etme gayretinde. Yerinde Dönüşüm Projesi maalesef hayal kırıklığına dönüşmüş durumda. Artan maliyetler karşısında bir daire için verilen 1,5 milyon TL kredi ve hibe desteği maalesef yetersiz kalıyor. Bir de Rezerv Alan çıkmazı var. Onlarca soru işareti doğuran Rezerv Alan uygulaması vatandaşımızı mağdur ediyor. Evi veya iş yeri Rezerv Alan içerisinde kalan vatandaşımızın eli kolu bağlanmış bir şekilde, neyle karşılaşacağını bilmeden umutsuzca bekliyor. Malatya'da gelinen durum bu şekilde. Diğer üç ilimizin ve ilçelerimizin de farkı bir durumda olmadığını biliyoruz. Depremle yerle bir olmuş şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması için hükümetimiz ciddi bir gayret içerisinde. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama yeterli mi? Elbette değil. Daha kapsayıcı, somut desteklere ve gerçekçi çözümlere ihtiyacımız var" dedi.

"Mücbir sebep halinin uzatılması elzemdir"

Depremin yaralarının tam anlamıyla sarılmadığını, bu nedenle mücbir sebep halinin uzatılmasının elzem olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Ekonomiyi ve sosyal hayatı dengeleyecek en önemli destek kuşkusuz Mücbir Sebep olmuştur. Yaklaşık 18 aydır devam eden Mücbir Sebep süresi son kez denilerek, 31 Ağustos 2024'e kadar uzatılmıştı. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde uygulanan mücbir sebep eğer sona ererse ertelenen vergi borçlarımız dağ gibi önümüze çıkacak. Hiçbir işletmenin bu borcu ödeyebilecek gücü yok. Zira ortada teslim edilen hiçbir iş yeri yokken, depremzede işletmelerin borçları kazançlarının çok üzerindeyken mücbir sebebin sona erecek olmasını anlamamız mümkün değildir. İş yerlerimiz ve evlerimiz teslim olana kadar Mücbir Sebep hali devam etmelidir. 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep hali süresi 5 yıla kadar sürmüştü. Sonrasında da sunulan uzun vadeli taksitlerle ödeme imkanı ile ticari hayat kendini toparlamıştı. ya iş yerleri teslim olup ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep devam etmeli, ya da biriken borçlarımız bir defaya mahsus vergi affıyla silinmelidir. Devletimizin yakın geçmişte bazı şirketler için büyük ölçekli vergi affı uygulamalarını hatırlamaktayız. Böylesi bir adım deprem illerimizin yaralarını ciddi manada sararak, yeniden hızlanacak ticaret ve ihracatla devlet bütçesine daha fazla katkı sunmamızı sağlayacaktır. Ayrıca bu destek şehirlerimize nefes aldırarak, gelecek kaygılarını azaltacak ve yeniden var olmak için itici bir güç olacaktır. Siyasilerimizden de destek bekliyoruz. Mücbir sebep konusu sadece Ticaret ve Sanayi Odalarının değil, tüm şehrin ana gündemi olmalı. Devletimizin büyüklüğünü ve gücünü biliyoruz. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'daki esnaf, tüccar ve sanayiciler olarak hükümetimizden müjdeli bir haber bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş, İslahiye, Adıyaman, Malatya, Deprem, Hatay, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Depremzedelerin Ticari Hayatı İçin Mücbir Sebep Uzatılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
12:38 Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si kurtarıldı Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:48 Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 15:40:17. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzedelerin Ticari Hayatı İçin Mücbir Sebep Uzatılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement