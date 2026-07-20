Dere Köy Camii İbadete Açıldı - Son Dakika
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Dere Köy Camii İbadete Açıldı

Dere Köy Camii İbadete Açıldı
20.07.2026 09:59
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Kütahya'nın Dere Köyü'nde açılan cami, 320 kişilik cemaat kapasitesine sahip çok amaçlı bir yapı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Dere Köyü'nde yapımı tamamlanan Dere Köy Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Açılış programına Kütahya Valisi Musa Işın, Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, ilçe protokolü, hayırsever vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı. Toplam 550 metrekare kullanım alanına sahip cami, zemin katta yemekhane, toplantı salonu veya ibadet alanı olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir salon ile üst katta mahfil bölümü dahil 320 kişilik cemaat kapasitesine sahip olarak inşa edildi. Zemin katın da ibadete açılmasıyla birlikte aynı anda yaklaşık 600 kişinin ibadet edebileceği belirtildi. Cami müştemilatında ayrıca gasilhane de yer alıyor.

Törende konuşan Vali Musa Işın, camilerin sadece ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti. İslamiyet'in Türk milletinin en büyük manevi gücü olduğunu vurgulayan Musa Işın, milletin tarih boyunca elde ettiği başarıların temelinde inanç, birlik ve beraberlik ruhunun bulunduğunu söyledi. Ezan sesinin yükseldiği beldelerin huzurun hakim olduğu yerler olduğunu belirten Musa Işın, minarelerin Allah'ın birliğini ve İslam'ın yüceliğini simgelediğini dile getirdi. Camilerin büyük ölçüde vatandaşların hayırlarıyla inşa edildiğine dikkat çeken Vali Musa Işın, "Vatandaşımız kendi imkanlarıyla camisini yapıyor. Bu hayırlı eserler milletimizin inancı, dayanışması ve hayırseverliği sayesinde yükseliyor" dedi.

Hayır yapmanın önemine de değinen Musa Işın, Tavşanlı Sanayi Sitesi Camii'nin yapımına katkı sağlayan genç bir hayırseveri rahmetle anarak, yapılan hayırların insanlar için kalıcı bir sadaka-i cariye olduğunu ifade etti.

Vali Musa Işın, Dere Köy Camii'nin yapımında emeği geçen dernek yöneticilerine, hayırseverlere ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, Kütahya'nın ve Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde huzurla yaşaması temennisinde bulundu.

Program, yapılan duanın ardından kurdele kesimi ve caminin gezilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dere Köy Camii İbadete Açıldı - Son Dakika

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