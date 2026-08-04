Deregümü Domatesi Yurt Dışında İlgi Görüyor

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde 19 yıl önce alternatif ürün olarak seralarda yetiştirilmeye başlanan domates, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da satılıyor.

Gül, lavanta, kiraz, üzüm, kayısı ve elma üretimi gibi tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü Isparta'da, Deregümü köyünde 2007'de domates de yetiştirilmeye başlandı.

Üreticiler, yayla şartlarında yetiştirilen domateslerde sezonun ilk hasadına başladı. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında ilgi gören Deregümü domatesinde bu sezon verimin yüksek olması bekleniyor.

Köydeki seralarda yaklaşık 3 ay önce dikilen domates fidelerinden ilk ürünler alınırken, özenle toplanan domatesler kasalara yerleştiriliyor. Hasat edilen ürünler, iç pazarın yanı sıra Romanya, Ukrayna, Bulgaristan ve Orta Doğu ülkelerine de gönderiliyor.

Örtü altı domates üretimi kent ekonomisi için önemli

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte örtü altı domates üretiminin tarımsal ekonomi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Deregümü köyünde yaklaşık bin dekar, Atabey, İslamköy, Kuleönü, Yalvaç ve Çetince bölgelerinde ise yaklaşık 2 bin dekar sera bulunduğunu belirten Selçuk, üretimin farklı dönemlerde yapılan dikimlerle kademeli sürdüğünü kaydetti.

Selçuk, Deregümü bölgesinde yaklaşık 2 bin dekar alanda üretim yapıldığını dile getirerek, "Bu alanın yaklaşık bin dekarında karanfil, bin dekarında ise domates üretiliyor. Dekar başına ortalama 10-15 ton verim alınıyor. Sadece bin dekarlık domates alanında 12 bin ton ürün bekliyoruz." dedi.

Köyde 15 yıldır seracılık yapan üretici Şerife Toprakçı ise domates üretiminin ailesinin en önemli geçim kaynağı olduğunu, 35 dönüm serada üretim yaptıklarını belirtti.

Dikimlerin mart, nisan ve mayıs aylarında yapıldığını, haziran ayına kadar kademeli olarak sürdüğünü ifade eden Toprakçı, "Deregümü domatesi özellikle İstanbul ve Ankara'da tercih ediliyor." diye konuştu.