 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dereköy Sınır Kapısı modernize proje çalışmaları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dereköy Sınır Kapısı modernize proje çalışmaları sona erdi

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Dereköy Sınır Kapısı modernize proje çalışmalarının tamamlandığı ve temelinin atılması için çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Toplantıda ayrıca, il genelinde yapılan yatırımlar ve projeler değerlendirildi.

Dereköy Sınır Kapısı modernize proje çalışmaları sona erdi
23.01.2024 - 22:53,
Abone Ol

Dereköy Sınır Kapısı modernize proje çalışmaları sona erdi

Vali Ekici: "Yenileme çalışmalarının projesi bitmiş, temelinin atılması için çalışmalar sürmektedir"

KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Ekici Dereköy Sınır Kapısı modernize proje çalışmalarının bittiğini, temel atılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Kırklareli'nde 2024 yılı ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Birol Ekici başkanlığında yapılan toplantıda yatırımlar değerlendirilirken, il genelinde 2022 yılında 3,1 milyar liralık, 2023 yılında da 4,3 milyar liralık yatırım yapıldığını anlatıldı.

Sağlıktan spora, ulaşımdan eğitime çok alanda proje yaptıklarını anlatan Ekici, yapılan yatırımlarda en çok bütçeyi ulaşıma harcadıklarını söyledi. Hızlı tren projesine değinen Ekici, Lüleburgaz ve Babaeski'de durakların olduğunu ifade ederek kentte değer katacağını belirtti.

Toplantında Ekici, Dereköy Sınır Kapısı'ndaki modernize proje çalışmalarının bittiğini dile getirerek "Gümrük ve Turizm İşletmeleri tarafından yapılacak olan yenileme çalışmalarının projesi bitmiş, temelinin atılması için çalışmalar sürmektedir" dedi.

Köylere içme suyu giderlerini karşılayacak olan güneş santrali projesinin devam ettiğini anlatan Ekici, projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra Ekici, kurum amirlerinde bilgi aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırklareli Valiliği, Birol Ekici, Kırklareli, Ulaşım, Yerel Haberler, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dereköy Sınır Kapısı modernize proje çalışmaları sona erdi - Son Dakika


09:07
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi: (1) Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi: (1)
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:15
İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı

Son Dakika
09:07 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi: (1)
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:01:18. #1.13#
SON DAKİKA: Dereköy Sınır Kapısı modernize proje çalışmaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement