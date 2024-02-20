DESOB Genel Sekreteri: Esnaf Kredisi Çekenler Maliye Kaydını Kapatmasın

DENİZLİ(İHA) – Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli esnaf kredisi çeken vatandaşların, maliye kaydını kapatmaması gerektiğine dikkat çekti. Gönç, maliye kaydını kapatan esnafların yüksek faiz ile karşılaştığını belirtti.
Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli kredi çeken esnafların, gerek emeklilik, gerekse başka sebeplerden dolayı kredi ödemeleri devam ederken, kredi sahibinin maliye kaydını kapatmaması gerektiğini belirtti. Düşük faizin devlet destekli bir hak olduğunu söyleyen DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, "Kredi çeken esnafın vergi kaydını kapatması ile esnaflığını bitiriyor. Düşük faizli hakkını da bitirmiş oluyor. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli esnaf kredisi kullanan esnaflarımız gerek emeklilik gerek ise başka sebeplerden dolayı maliye kaydını kapattığı ve buna bağlı olarak da çektiği kredilerin geri ödemesinde artış olduğu, şikayetleri artmaktadır. Bilinmelidir ki, esnaf olan vatandaşlarımıza verilen bu düşük faizli kredilerin yarısı hazineden karşılanmakta ve esnaflara devlet desteği olarak sunulmaktadır. Kredisi devam ederken, vergi ve oda kaydını kapatan esnaflar hazine desteği kaldırıldığı için banka tarafından kredileri güncel faiz oranları üzerinden devlet desteği olmadan hesaplanmaktadır." dedi.
"Yüksek faizlerin, düşük faize döndürülmesi için çalışmalarımız devam etmektedir"
DESOB üyelerini önemle uyaran Gönç, "Esnaflarımız, çektiğiniz düşük faizli kredilerinizin taksitleri devam ederken, vergi kaydı ve oda kaydı da devam etmelidir. Kredisi devam ederken, vergi kaydı ve oda kaydından çıkan, esnaflıktan ayrılan vatandaşlarımız, yüksek faiz ile ödemekle karşı karşıya kalmış ve bu sayı da her geçen gün artmaktadır. İlimizde son aylarda artan bu şikayetlere karşı ise, bir seferlik faizlerin affedilmesi, tekrar kayıt yaptıran üyelerimizin yüksek faizlerinin tekrar düşük faize döndürülmesi açısından, gerekli girişimlerimiz ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Mağduriyetlerin daha fazla artmaması açısından, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli esnaf kredisi çeken DESOB üyelerimizin, vergi ve oda kayıtlarının açık kalması konusunda dikkatli olmalarını önemle rica ederiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
Son Dakika › Ekonomi › DESOB Genel Sekreteri: Esnaf Kredisi Çekenler Maliye Kaydını Kapatmasın - Son Dakika
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