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Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir - Son Dakika

Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir

13.12.2021 11:57

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı sonrası piyasalardaki hareketlilik devam ederken, dolar/TL bugün 14,75 seviyesini gördü. Gözler 16 Aralık'ta Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına çevrilirken Deutsche Bank, Türkiye ekonomisiyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Deutsche Bank, Merkez'in sonraki çeyrekte 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabileceğini aktardı.

Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda piyasa koşullarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı 2022'nin ilk çeyreğinde 1000 baz puanlık faiz artırımı yapmaya zorlayacağını belirtti.

"MERKEZ POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 25'E ÇIKARMAK ZORUNDA KALABİLİR"

Aralık ayındaki toplantıda TCMB'nin 100 baz puanlık bir indirim yapmasını bekleyen Deutsche Bank, sonraki üç para politikası toplantısında ise agresif bir faiz indirimi beklemediklerini söyledi. Acil bir faiz artırımı kararı alınmasının şu anki durumda zor olacağını belirten kurum, TCMB'nin dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022'nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 25'e çıkarmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

"ENFLASYON 2022'NİN İLK YARISINDA YÜZDE 30'A KADAR TIRMANABİLİR"

Enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 25 olacağını öngören Deutsche Bank ekonomistleri, 2022'nin ilk yarısında ise enflasyonun yüzde 30'a kadar tırmanacağını düşünüyor. Deutsche Bank, kur geçirgenliğinin etkisinin enflasyona yansıyacağını ve asgari ücretteki artışla beraber Mayıs 2022'de enflasyonun yüzde 35 civarına ulaşabileceğini de dile getirdi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YÜZDE 3,5 BÜYÜMESİNİ BEKLİYOR

Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 10,1 büyümesini beklediklerini belirten banka, Türk lirasındaki oynaklığın tüketiciler ve iş çevresi için belirsizliği artıracağını, bunun da ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağını söyledi. Deutsche Bank 2022 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 büyümesini bekliyor.

Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Deutsche Bank, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir - Son Dakika
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