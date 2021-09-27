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Devlet desteğiyle kurduğu üzüm bağını büyütmeyi hedefliyor - Son Dakika

Devlet desteğiyle kurduğu üzüm bağını büyütmeyi hedefliyor

27.09.2021 11:21
Devlet desteğiyle kurduğu üzüm bağını büyütmeyi hedefliyor, System.String[]

Devletten aldığı hibeyle köyüne üzüm bahçesi kuran ve ilk hasadında 10 ton rekolteye ulaşan Uşaklı kadın, yeni yatırımlarla üretimini 100 dekar alana çıkarmayı hedefliyor.

Devletten aldığı hibeyle köyüne üzüm bahçesi kuran ve ilk hasadında 10 ton rekolteye ulaşan Uşaklı kadın, yeni yatırımlarla üretimini 100 dekar alana çıkarmayı hedefliyor.

Sivaslı ilçesine bağlı Yayalar köyünde eşi Serdal Vural ile bakkal işleten 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Dilek Vural, köye yakın noktadaki 8 dekar büyüklüğündeki tarlasını üzüm bahçesi yapmaya karar verdi.

Yatırım için gerekli parayı temin edemeyen Vural, 2016'da, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin yönlendirmesi üzerine "genç çiftçi" projesine başvurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başvurusu onaylanan ve 30 bin lira hibe desteği alan Vural, buradan aldığı finansla üzüm bahçesine 13 çeşit asma fidesi dikti. Eşi ve çocuklarıyla asma fidanlarını büyütmek için büyük çaba harcayan Vural, ürünün bir kısmını toptan satıyor bir kısmıyla da bahçesinde pekmez yapıyor.

Dilek Vural, AA muhabirine, üzüm bağına yaklaşık 5 yıldır emek verdiklerini belirterek, "Geçen senenin sonunda tadımlık diyebileceğimiz kadar bir verim aldık. Bu sene de 8-10 ton aralığında bir rekolte bekliyoruz. Seneye ise 20 ton civarlarına çıkmayı planlıyoruz. Burayı daha da büyütüp ihracat yapmayı da hedefliyorum. Bu bölgede bu işi ilk yapan kadınlardan birisiyim. Kadın isterse her şeyi yapar. Çok keyifli ve çok güzel bir iş." dedi.

Bu sezon 100 bin lira gelire ulaşacağını dile getiren Vural, önümüzdeki süreçte 60-100 dekar aralığında yeni bir bağ kurmayı planladığını kaydetti.

Aldığı hibe desteğinin, kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Vural, şunları kaydetti:

"Destek olmasaydı mümkün değil yapamazdım. Çünkü 30 bin lirayı toparlayamazdım. O benim için büyük bir servetti. O destek olmasaydı bugüne gelmemiz mümkün değildi. O günün filizi, bugünün meyvesi oldu. Allah devletimize zeval vermesin. O destek cesaretimizi arttırdı. Bu sayede kurduğumuz işle bütçemize çok iyi bir gelir sağladık. Devletimizin kadına verdiği destek sayesinde buralara geldim. Devletimizin kadının yanında olduğunu biliyoruz."

Devlet desteğiyle kurduğu üzüm bağını büyütmeyi hedefliyor
Devlet desteğiyle kurduğu üzüm bağını büyütmeyi hedefliyor
Devlet desteğiyle kurduğu üzüm bağını büyütmeyi hedefliyor
Devlet desteğiyle kurduğu üzüm bağını büyütmeyi hedefliyor
Devlet desteğiyle kurduğu üzüm bağını büyütmeyi hedefliyor

Sivaslı, Yatırım, Tarım, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle kurduğu üzüm bağını büyütmeyi hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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