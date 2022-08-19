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DMO ve BTK'ye atama kararları Resmi Gazete'de

19.08.2022 09:08
DMO ve BTK'ye atama kararları Resmi Gazete'de

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna (BTK) atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna (BTK) atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DMO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, bu görevi vekaleten yürüten Mücahit Özdemir atandı, denetim kurulu üyeliğine de Uğur Sancarbaba getirildi.

Görev süreleri dolan Ömer Abdullah Karagözoğlu yeniden BTK Başkanlığına Orhan Öğe de Kurul Üyeliğine atandı.

BTK Üyeliğine Hüsnü Kılıç getirildi.

Özdemir'in öz geçmişi

DMO Genel Müdürlüğüne atanan Özdemir, 1 Ağustos 1975'te Sivas'ta doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 1997'de mezun olan Özdemir, 1998'de Leeds Üniversitesinden Uluslararası Ekonomi Politika alanında yüksek lisans derecesini aldı.

İş hayatına 1999 yılında, Türkiye İş Bankası AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak başlayan Özdemir, aynı kurumda 2007 yılına kadar müfettiş olarak görev yaptı, ardından genel müdürlük, kredi ve finans birimlerinde çalıştı.

2011-2016 arasında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının uluslararası enerji projeleri geliştirmek üzere kurduğu alt şirketi olan "Turkish Petroleum International Company"de Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Özdemir, 2016'da TPAO Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Haziran 2018'den itibaren TPIC Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Özdemir, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Bakan Yardımcısı Danışmanı olarak çalıştı. Bakanlık bünyesinde görev yaptığı sırada çok sayıda ulusal ve uluslararası satın alma işlemi gerçekleştirdi.

Özdemir, 12 Şubat 2019'da DMO'da Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

İngilizce, Fransızca ve Almanca bilen Özdemir, evli ve 3 çocuk babası.

Karagözoğlu'nun öz geçmişi

BTK Başkanı Karagözoğlu, 1975'te İskoçya'nın Glasgow kentinde doğdu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Karagözoğlu, 2002-2004 yarasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde yazılım mühendisi olarak görev yaptı.

Karagözoğlu, 2004'te İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerden ve teknoloji üreten BELBİM'de sırasıyla, yazılım mühendisi, proje mühendisi, proje Yöneticisi, uygulama destek şefi ve bilgi sistemleri şefi gibi görevleri yürüttü.

2016'da BTK'de Kurul Üyesi olarak kariyerine devam eden Karagözoğlu, 2018'de BTK Başkanlığına getirilmişti. Karagözoğlu, İngilizce biliyor.

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Kaynak: AA

Hüsnü Kılıç, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DMO ve BTK'ye atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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