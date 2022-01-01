Üye Girişi
'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor - Son Dakika

'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor

01.01.2022 00:01
'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor

Ankara'da market işleten Ahmet Arar, "Biz paranın değil bu milletin kölesiyiz" diyerek ekonomiye destek amacıyla marketindeki her şeyi maliyetine satıyor.

Ankara'da market işleten Ahmet Arar, "Biz paranın değil bu milletin kölesiyiz" diyerek ekonomiye destek amacıyla marketindeki her şeyi maliyetine satıyor.

Sincan'a bağlı Yenikent semtinde market işletmeciliği ile uğraşan Ahmet Arar, dolar yükselirken zam yapan ancak düşünce indirim yapmayan toptancılar ve zincir marketlere inat marketindeki tüm ürünleri geliş fiyatından satmaya başladı. Marketin girişine "Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bugün her şeyi geliş fiyatına satıyoruz. Biz paranın değil milletin kölesiyiz" pankartı asarak çalışmasını duyuran Arar, alışveriş yapanların aldığı ürünleri kasada okutuyor, sonrasındaysa kar marjını düşürerek geliş fiyatından satıyor. Aynı zamanda bölge halkına yardım faaliyetleri de yapan Arar, yetimlere, çalışamayacaklara el uzatıyor, kiralarını ve faturalarını ödüyor, işsizlere iş buluyor.

"Doları bahane edip malı yüksekten veren toptancılar fiyatları aşağıya çekmiyor"

Yaptığı çalışmayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Arar, doların düşmesine rağmen fiyatları aşağıya çekmeyen toptancılara inat olarak bu çalışmaya başladığını ifade ederek, "Dolar son 2-3 ayda iki katına çıktı. Aynı zamanda geçen haftalarda yarı yarıya düştü. Doları bahane edip de malı yüksek fiyattan veren toptancılar şu anda halen fiyatlarını aşağıya çekmiyorlar. Biz de bunu pahalı satmaktansa hem gıda sektörünü elinde tutan zincir marketlere bir nebze de olsa kendi çapımızda darbe vurabilmek için bütün ürünleri gücümüz yettiğince geliş fiyatına satmaya çalışıyoruz" dedi.

"Biz paranın değil milletin kölesiyiz"

Durumu kötü olan insanları görüp duyarsız kalmak istemediklerini, bundan dolayı kendi mücadelelerini başlattıklarını söyleyen Arar, "Şu kapıdan girip ekmek alamayan insanlar var. Onları görünce de duyarsız kalmak olmuyor. Biz de kendi mücadelemizi başlatalım dedik. Daha sonrasında mahalle esnafından baya destek gördüm. Onlar da başlattılar. Olabildiğince mahallemize yardım ediyoruz, gücümüz buna yetiyor. Ucuza dağıtalım istedik, bu şekilde bir kampanya başlattık. Biz paranın değil milletin kölesiyiz. Bizim için önemli olan hayır duası. Ülkedeki birçok piyasa büyük iş adamlarının, zincir marketlerin elinde. Bunlar istediği zaman fabrikalardan yüzlerce tırlık malzemeyi alıp stoklayıp istediği malzemenin fiyatını tavana da dibe de çekebiliyorlar" diye konuştu.

"Büyük marketlerden daha iyi bence"

Markete alışveriş yapmaya gelen mahalle sakini Yaşar İnan ise Ahmet Arar'ın faaliyetlerini değerlendirerek, "Güzel bir çalışma olmuş gerçekten de. Diğer marketlere nazaran çok da hoşuma gitti. Böyle bir çalışma yaptığı için önce market sahibi çok tebrik ediyorum. Fiyatlara baktık fiyatlar da çok uygun, çok güzel. Büyük marketlerden daha iyi bence. Ben bakkalı daha çok tercih ediyorum. Marketimizin böyle bir şey yapması daha çok hoşuma gitti" sözlerini kullandı.

Ahmet Arar, protestosunu marketindeki tüm ürünler tükenene ve toptancılar fiyat düşürene kadar sürdürmeye devam edecek. - ANKARA

'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor
'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor
'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor
'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor
'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor

YORUMLAR
500

alışveriş, Sincan, Ankara, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor - Son Dakika Ekonomi


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
23:02
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21

Son Dakika Haberleri
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 01:24:48. #1.13#
SON DAKİKA: 'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement