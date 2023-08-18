Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı - Son Dakika

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı

Son Güncelleme: 18.08.2023 12:29

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğuna yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. Şimşek'in istekleri yerine getirilince istifadan vazgeçtiği öne sürüldü. Gündem olan iddialar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi, iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

SEÇİM SONRASI YENİ KABİNE'DE GÖREV ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından Kabine'de değişiklik yaptı. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'e verdi. Şimşek'in ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı - Son Dakika
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