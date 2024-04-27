Dicle Elektrik: Enerji kesintisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dicle Elektrik: Enerji kesintisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Dicle Elektrik: Enerji kesintisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde genel bir enerji kesintisi yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şirket, kaliteli ve kesintisiz hizmet verdiğini açıkladı. Tarım sulama alanlarında kaçak ve kayıt dışı elektrik kullanımının olduğu belirtildi. Şirket, arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ve yatırımların devam edeceğini vurguladı.

27.04.2024 11:33
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Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde genel bir enerji kesintisi yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin hizmet verdiği bölgede 10 yılı aşkın süredir kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz elektrik vizyonu çerçevesinde hizmet ettiği kaydedildi.

Bölgede tarım sulama alanlarında, öngörülmeyen oranlarda kaçak ve kayıt dışı elektrik kullanımının olduğu aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevli elektrik dağıtım şirketi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 6 ilde bölgemize değer katan çalışmalara imza atıyoruz. Bazı haberlerde ve sosyal medya mecralarında şirketimizin genel elektrik kesintisi yaptığına ilişkin bir kısım iddialar yer aldığını görüyoruz. Bu yöndeki iddialar asla gerçekle bağdaşmıyor ve elektrik dağıtım hizmetimize kesintisiz devam ediyoruz. Daha önce de defalarca kamuoyu ile paylaştığımız üzere; hizmet bölgemizdeki tarımsal sulama alanlarında öngörülmeyen oranlarda kayıt dışı elektrik kullanımı yapıldığını sıklıkla tespit ediyoruz. Mardin'in Kızıltepe ve Derik ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Siverek ilçelerinin kırsal alanlarında bulunan hatlarımızda ise aşırı gerilim düşümüne yol açan arz dengesizlik sorunları meydana geldi. Toplam köy/kırsal yerleşim alanının yalnızca binde ikisini teşkil eden tarımsal sulama faaliyetleri, toplam elektrik tüketiminin yüzde 50'sini tek başına gerçekleştiriyor."

Açıklamada, şirketin bu alanlarda arz güvenliğinden etkilenmemek için oluşan arızaların giderilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanarak, "Şehir merkezlerinde çeşitli sebeplerle meydana gelen az sayıda elektrik arızasına hangi prosedürler ile müdahale ediliyor ise aynı şekilde tarımsal sulama bölgelerine aşırı yüklenme sebebiyle meydana gelen arızalara da aynı şekilde müdahale ediliyor." denildi.

Yatırımlar devam edecek

Tarımsal sulamada kaçak kullanımın enerji arz güvenliğini tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, bölgedeki elektrikle sulama oranının yüzde 70'e ulaştığı belirtilerek, "Tedarik bölgemizde bulunan toplam 135 bin çiftçimizin 31 bini tarımsal sulama abonelerinden oluşuyor. Tüm Türkiye'de yer alan tarımsal sulama aboneleri içerisindeyse, bölgemizdeki abonelerin oranı sadece yüzde 4,2. Ancak küçük bir oran gibi görünen bu kesim, 2023 yılında tarımsal sulama için 6.5 milyar kWh elektrik tüketti. Söz konusu abone grubu tüm Türkiye'de tarımsal sulama için tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 50'sini kullanıyor. Bu da bölgede tarımsal sulama için ne denli fazla elektrik tüketildiğini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Dicle Elektrik'in 2023 sonuna kadar toplam yatırım tutarının 1 milyar doları aştığı bildirilen açıklamada, yatırımların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik: Enerji kesintisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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