Dicle Elektrik, 2. Cudi Festivali'nde stant açtı - Son Dakika
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Dicle Elektrik, 2. Cudi Festivali'nde stant açtı

03.08.2022 11:17
Dicle Elektrik, 2. Cudi Festivali'nde stant açtı

Dicle Elektrik, Şırnak Valiliği tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Cudi Festivali'ne katıldı.

Dicle Elektrik, Şırnak Valiliği tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Cudi Festivali'ne katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Valiliği tarafından 40 yıl aradan sonra geçen yıl yeniden düzenlenmeye başlanan Cudi Festivali'nin ikincisi, büyük tufanda Hz. Nuh'un gemisinin oturduğu yer olduğu rivayet edilen alanda renkli görüntülerle gerçekleşti.

Yoğun katılım nedeniyle yol boyunca uzun araç kuyrukları oluşan festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ve Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürü Tekin Türk ile yetkililer katıldı.

Festivale katılan yetkililerin vatandaşlarla birlikte topluca festival alanına yürümesinin ardından Grup Tillo ve Hatay Medeniyetler Korosu etkinliği gerçekleştirildi ve uçurtma uçuruldu.

Festivale kurumsal olarak katılarak stant açan Dicle Elektrik aynı zamanda alana kurduğu geçici trafo ve jeneratörlerle festival alanının tüm enerji ihtiyacını karşıladı.

Dicle Elektrik standında vatandaşların sorularını yanıtlayan Dicle Elektrik müşteri memnuniyet merkezi görevlileri, ziyaretçilere çocuklar için hazırlanan ve içerisinde kuru boya kalemi, tangram, balon, renkli keçeli kalem, solo test oyunu, düz akım elektrik devre seti ve şeker bulunan hediye paketleri verdi. Ayrıca Dicle Elektrik'in kurumsal yayın organı olan Dicle Aktüel dergisi de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Dicle Elektrik standını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik, 2. Cudi Festivali'nde stant açtı - Son Dakika

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