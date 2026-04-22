Dicle Elektrik'ten Yeni Gerilim Regülatörü

22.04.2026 11:13
Dicle Elektrik, EPDK destekli Ar-Ge ile gerilim düşüşüne çözüm getiren regülatör geliştirdi.

Dicle Elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekli Ar-Ge projesi kapsamında geliştirdiği yüksek gerilim regülatörüyle uzun hatlardan kaynaklanan gerilim düşüşü sorununa çözüm getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, teknoloji odaklı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde uygulanarak bölgedeki düşük gerilimden kaynaklanan olası sorunlar ortadan kaldırıldı.

Yaklaşık 20 milyon liralık yatırım ile hayata geçirilen proje sayesinde Halfeti'de şebeke gerilimi nominal seviyede sabitlenirken, yük değişimlerinden kaynaklanan dalgalanmalar da kontrol altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, projenin bölge için örnek uygulama olduğunu ve enerji kalitesinde önemli iyileşme sağlandığını belirterek, "Enerji altyapısını güçlendirmeyi, hizmet kalitesini artırmayı ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Uzun hat mesafeleri ve değişken yük profillerinin oluşturduğu gerilim dalgalanmalarını bu yatırımla kontrol altına aldık. İlçe merkezi ve kırsalda yaşayan yaklaşık 18 bin aboneye artık bu ileri teknolojiden faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek Gerilim Regülatörü sisteminin çalışma prensibine de değinen Obut, kurulan sistemin gerilimi sürekli olarak düzenlediğinin altını çizerek, "Bu Ar-Ge projemiz kapsamında kurduğumuz regülatörler, gerilimi anlık olarak dengeleyerek tüketicilere nominal değerler içerisinde stabil enerji sağlıyor. Projenin yaygınlaştırılmasıyla birlikte hem enerji kalitesi artacak hem de bölgedeki teknik kayıplar önemli ölçüde azalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dicle Elektrik'in Halfeti'de hayata geçirdiği bu yenilikçi yatırımın hem bölge halkının yaşam kalitesini artırması hem de yerel ekonomik faaliyetlere katkı sağlaması beklenirken, projenin ilerleyen süreçte diğer bölgelerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Dicle, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor

11:29
Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:44
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
SON DAKİKA: Dicle Elektrik'ten Yeni Gerilim Regülatörü
