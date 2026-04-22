Dicle Elektrik'ten Yeni Gerilim Regülatörü

Dicle Elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekli Ar-Ge projesi kapsamında geliştirdiği yüksek gerilim regülatörüyle uzun hatlardan kaynaklanan gerilim düşüşü sorununa çözüm getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, teknoloji odaklı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde uygulanarak bölgedeki düşük gerilimden kaynaklanan olası sorunlar ortadan kaldırıldı.

Yaklaşık 20 milyon liralık yatırım ile hayata geçirilen proje sayesinde Halfeti'de şebeke gerilimi nominal seviyede sabitlenirken, yük değişimlerinden kaynaklanan dalgalanmalar da kontrol altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, projenin bölge için örnek uygulama olduğunu ve enerji kalitesinde önemli iyileşme sağlandığını belirterek, "Enerji altyapısını güçlendirmeyi, hizmet kalitesini artırmayı ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Uzun hat mesafeleri ve değişken yük profillerinin oluşturduğu gerilim dalgalanmalarını bu yatırımla kontrol altına aldık. İlçe merkezi ve kırsalda yaşayan yaklaşık 18 bin aboneye artık bu ileri teknolojiden faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek Gerilim Regülatörü sisteminin çalışma prensibine de değinen Obut, kurulan sistemin gerilimi sürekli olarak düzenlediğinin altını çizerek, "Bu Ar-Ge projemiz kapsamında kurduğumuz regülatörler, gerilimi anlık olarak dengeleyerek tüketicilere nominal değerler içerisinde stabil enerji sağlıyor. Projenin yaygınlaştırılmasıyla birlikte hem enerji kalitesi artacak hem de bölgedeki teknik kayıplar önemli ölçüde azalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dicle Elektrik'in Halfeti'de hayata geçirdiği bu yenilikçi yatırımın hem bölge halkının yaşam kalitesini artırması hem de yerel ekonomik faaliyetlere katkı sağlaması beklenirken, projenin ilerleyen süreçte diğer bölgelerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.