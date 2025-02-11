Ekonomi

Dicle Kalkınma Ajansı 2025 Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti

MARDİN - Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti. DİKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Tuncay Akkoyun, "2025 yılı için Dicle Kalkınma Ajansı bütçesi 500 milyon seviyesinde öngörülmüştür" dedi.

Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen DİKA 2025 Yönetim Kurulu Toplantısına Mardin, Şırnak ve Batman illerinin valileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, DİKA'nın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği projeler ve bölgeye sağladığı desteklerle ilgili bilgiler verdi. Akkoyun, DİKA'nın 2009 yılında kurulduğundan bugüne kadar, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda 635 projeye 1,5 milyar lira üzerinde destek sağladığını belirtti. Akkoyun, "Bugüne kadar Mardin ilimizde bugüne kadar toplam 218 projeye sağlanan destek 473 milyon liranın üzerindedir. Buna ek olarak 2024 yılında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılından bu yana Mardin ilimizde yürütülmekte olan cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında 8 proje için 137,3 milyon lira, AB destekli sosyal girişimcilik, güçlendirme ve uyum projesi kapsamında 2024 yılında 55 projeye 45 milyon lira hibe desteği verilmiştir. 2025 yılı için Dicle Kalkınma Ajansı bütçesi 500 milyon seviyesinde öngörülmüştür" dedi.

Akkoyun, 2025 yılı için DİKA'nın bütçesinin 500 milyon lira seviyesinde öngörüldüğünü ve yönetim kurulu başkanlığını üstlenecekleri 2025 yılı dönemi için Mardin ilinde önemli projelerin hayata geçirileceğini söyledi. DİKA yönetim kurulu başkanlığını 2024 yılında yürüten Batman Valisi Ekrem Canalp'a katkılarından dolayı teşekkür eden Akkoyun, "Dicle Kalkınma Ajansımızın faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük gayret ve özveri gösteren genel sekreterimize, tüm çalışanlarına, illerimizde ve valiliklerimizde bu işleyişte görevli tüm personellerimize teşekkür ediyorum. 2025 yılının ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dicle Kalkınma Ajansı ilimiz başta olmak üzere Batman, Siirt ve Şırnak illerimiz ile birlikte bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç, Mardin Ticaret Odası Başkanı Hatip Çelik, Batman Ticaret Odası Başkanı Abdülkadir Demir, Şırnak Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş, Şırnak İl Genel Meclis Başkanı Galip Külter katıldı.