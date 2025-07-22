Didim'de Özelleştirme İhalesi Gerçekleşti

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki toplam 10 bin 975,48 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 200 milyon lirayla Hacı Koyun tarafından verildi.

Aynı mahalledeki, 4 bin 786,87 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için en yüksek teklifi 103 milyon 400 bin lirayla Adilkardeşler İnşaat Turizm Emlak Petrol Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sundu.

Yine aynı mahalledeki 4 bin 786,88 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif 103 milyon 300 bin lirayla Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 7 bin 830,35 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ise en yüksek teklif 171 milyon lirayla Hasan Hüseyin Yapı Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapıldı.