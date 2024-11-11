Dijital İnsan Olmak: Sağlıkta Teknoloji Devrimi

Ekonomi

Teknolojik gelişmelerin sağlık sektörüne etkileri, Barselona'da düzenlenen konferansta tartışıldı.

Huawei ve Sant Pau Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen "Being Digi Sapiens/Dijital İnsan Olmak" konulu konferansta konuşan Huawei Avrupa Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenneth Fredriksen, teknolojinin sağlık hizmetlerinden sanayiye kadar birçok alanda dijital çözümler sunarak toplulukları geliştirdiğini söyledi.

Fredriksen, Avrupa'daki işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına gerekli desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, hastane, yol ve okulların, kısacası şehirlerin akıllı hale gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Teknolojinin kurumların verimlilik ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu bildiren Fredriksen, "Kurumlarla birlikte Avrupa genelindeki topluluklar için hayatı daha kolay, güvenli ve bağlantılı hale getirmeyi umuyoruz. Teknolojinin, sağlık hizmetlerinde, eğitimde, sanayide, çevresel sürdürülebilirlikte, insanlara gerçekten güç verebileceğine, aileleri destekleyebileceğine ve dijital çözümler sunarak toplulukları dönüştürebileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fredriksen, politika yapıcıların teknolojiyi anlayarak daha iyi düzenlemeler yapabileceklerini, yapay zekanın oluşturabileceği bazı olumsuzluklara karşı da düzenleme gerektiğini anlattı. Teknolojinin dönüşüm hızının yüksek olmasından dolayı politikaların da dinamik olması gerektiğine dikkati çeken Fredriksen, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği içinde düzenlemelerin ve teknoloji kullanımında rekabetçi olmanın, nasıl dengede olacağı hakkında artan bir tartışma olduğu çok açık. Burada iyi bir denge kurulması gerekiyor. Sağlık sektöründeki hızlı dönüşüme de teknolojinin öncülük ettiğini belirtmek gerekiyor. Üretilen her teknolojinin çoğunda kişilerin günlük hayatını kolaylaştıran sağlık hizmetlerine yer veriliyor. Hastanelerde kullanılan ürünler bu eşsiz dönüşüme eşlik ediyor. Yapay zeka çalışmaları ve gelişmiş deney alanları gibi birçok yenilik, hastaların ve doktorların hayatını kolaylaştırabiliyor."

"Teknoloji sayesinde herkes doktorunu yanında taşıyor"

Sant Pau Hastanesi Direktörü Dr. Alfons Torrego Fernandez de teknolojik gelişmelerin sağlık sektörünü etkilediğini ve bu durumun topluma olumlu yansıdığını söyledi.

Tıp alanında kullanılan cihazların teknolojiye uyumlu şekilde gelişerek hem doktorlara hem de hastalara fayda sağladığını belirten Fernandez, şöyle devam etti:

"Gelişmiş teknolojiler ve yapay zeka gibi gelişmeler, sağlık sektöründe de kendisini gösteriyor. Teknolojik aletlerle herkes günlük sağlık özetini görebiliyor. Atılan adım sayısının yanı sıra nabız, tansiyon ve şeker, saat ve telefonlar aracılığıyla ölçülebiliyor. Bu durum, herkes doktorunu yanında taşıyormuş gibi bir görünüm oluşturuyor. Hastalanmak üzeresiniz. telefonunuzdan bildirim geliyor. Bildirimde, vücudunuzun reaksiyonlarına göre size neyinizin olduğunu bile söyleyebiliyor. Tüm bunların yanı sıra var olan aletler de teknolojinin etkisiyle gelişip daha etkili hale geliyor. Sağlık alanındaki teknolojik atılımlar, kişilerin hayatını doğrudan ilgilendiriyor, bu gelişmeler hastalığın teşhis ve tedavi süreçlerine büyük katkılar sunuyor."

Konferansın ardından Huwaei desteğiyle Discovery tarafından hazırlanan "Being Digi Sapiens" belgeselinin tanıtımı izletildi.