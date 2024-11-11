Dijital İnsan Olmak: Sağlıkta Teknoloji Devrimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dijital İnsan Olmak: Sağlıkta Teknoloji Devrimi

Barselona'da düzenlenen konferansta, teknolojinin sağlık sektöründeki etkileri masaya yatırıldı.

11.11.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknolojik gelişmelerin sağlık sektörüne etkileri, Barselona'da düzenlenen konferansta tartışıldı.

Huawei ve Sant Pau Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen "Being Digi Sapiens/Dijital İnsan Olmak" konulu konferansta konuşan Huawei Avrupa Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenneth Fredriksen, teknolojinin sağlık hizmetlerinden sanayiye kadar birçok alanda dijital çözümler sunarak toplulukları geliştirdiğini söyledi.

Fredriksen, Avrupa'daki işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına gerekli desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, hastane, yol ve okulların, kısacası şehirlerin akıllı hale gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Teknolojinin kurumların verimlilik ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu bildiren Fredriksen, "Kurumlarla birlikte Avrupa genelindeki topluluklar için hayatı daha kolay, güvenli ve bağlantılı hale getirmeyi umuyoruz. Teknolojinin, sağlık hizmetlerinde, eğitimde, sanayide, çevresel sürdürülebilirlikte, insanlara gerçekten güç verebileceğine, aileleri destekleyebileceğine ve dijital çözümler sunarak toplulukları dönüştürebileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fredriksen, politika yapıcıların teknolojiyi anlayarak daha iyi düzenlemeler yapabileceklerini, yapay zekanın oluşturabileceği bazı olumsuzluklara karşı da düzenleme gerektiğini anlattı. Teknolojinin dönüşüm hızının yüksek olmasından dolayı politikaların da dinamik olması gerektiğine dikkati çeken Fredriksen, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği içinde düzenlemelerin ve teknoloji kullanımında rekabetçi olmanın, nasıl dengede olacağı hakkında artan bir tartışma olduğu çok açık. Burada iyi bir denge kurulması gerekiyor. Sağlık sektöründeki hızlı dönüşüme de teknolojinin öncülük ettiğini belirtmek gerekiyor. Üretilen her teknolojinin çoğunda kişilerin günlük hayatını kolaylaştıran sağlık hizmetlerine yer veriliyor. Hastanelerde kullanılan ürünler bu eşsiz dönüşüme eşlik ediyor. Yapay zeka çalışmaları ve gelişmiş deney alanları gibi birçok yenilik, hastaların ve doktorların hayatını kolaylaştırabiliyor."

"Teknoloji sayesinde herkes doktorunu yanında taşıyor"

Sant Pau Hastanesi Direktörü Dr. Alfons Torrego Fernandez de teknolojik gelişmelerin sağlık sektörünü etkilediğini ve bu durumun topluma olumlu yansıdığını söyledi.

Tıp alanında kullanılan cihazların teknolojiye uyumlu şekilde gelişerek hem doktorlara hem de hastalara fayda sağladığını belirten Fernandez, şöyle devam etti:

"Gelişmiş teknolojiler ve yapay zeka gibi gelişmeler, sağlık sektöründe de kendisini gösteriyor. Teknolojik aletlerle herkes günlük sağlık özetini görebiliyor. Atılan adım sayısının yanı sıra nabız, tansiyon ve şeker, saat ve telefonlar aracılığıyla ölçülebiliyor. Bu durum, herkes doktorunu yanında taşıyormuş gibi bir görünüm oluşturuyor. Hastalanmak üzeresiniz. telefonunuzdan bildirim geliyor. Bildirimde, vücudunuzun reaksiyonlarına göre size neyinizin olduğunu bile söyleyebiliyor. Tüm bunların yanı sıra var olan aletler de teknolojinin etkisiyle gelişip daha etkili hale geliyor. Sağlık alanındaki teknolojik atılımlar, kişilerin hayatını doğrudan ilgilendiriyor, bu gelişmeler hastalığın teşhis ve tedavi süreçlerine büyük katkılar sunuyor."

Konferansın ardından Huwaei desteğiyle Discovery tarafından hazırlanan "Being Digi Sapiens" belgeselinin tanıtımı izletildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Barselona, Ekonomi, Hastane, Sağlık, Huawei, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital İnsan Olmak: Sağlıkta Teknoloji Devrimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
08:21 İbrahim Tatlıses’ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur’a zehir zemberek sözler İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler
07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
03:16 CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev kararı alındı CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 18:38:56. #1.11#
SON DAKİKA: Dijital İnsan Olmak: Sağlıkta Teknoloji Devrimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.