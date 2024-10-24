Dijital OSB Buluşmaları 2024 Eskişehir\'de

Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. ENOSAD ve HYF Fuarcılık organizasyonluğunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) destekleriyle düzenlenen "Dijital OSB Buluşmaları 2024" paneli ESO Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Organizasyona ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, HYF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel, ENOSAD Kurucu Üyesi Sedat Sami Ömeroğlu, ENOSAD Sanayide Dijital Dönüşüm Başkanı Dr. Adem Kayar ile çok sayıda sanayici ve akademisyen katıldı. Panel sonrası firmalar arasında iş görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılara sanayide dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, devlet destekleri, endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalarda kullanılan yeni teknolojiler hakkında alanında uzmanlar tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı.

Dönüşüm kaçınılmaz

Panelin açılışında konuşan ve üçüz dönüşüme vurgu yapan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "ESO olarak ilk günden itibaren birtakım vizyonlar ortaya koyduk. Son iki yıldır yeşil dönüşümle alakalı ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kentimiz sanayisinde ciddi bir bilinç oluşturduk. Hep ikiz dönüşüm diyoruz ancak üçüncü bir kısım daha var, son derece önemli zihinsel dönüşümün de sağlanması gerekiyor. Çünkü tek başına dijital veya yeşil dönüşüm bir anlam ifade etmiyor. Zihinsel dönüşümü de sağlamalıyız. Sanayiciler, üreticiler olarak gelirleri artıramıyorsak giderleri kısmamız gerekiyor ama bunu da toplum refahını göz önünde bulundurarak yapmamız gerekiyor. Bu anlamda topluma dönük bir sanayi odası olarak diyoruz ki; dönüşüm kaçınılmaz." diye konuştu.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Hakan Yüksel ise, "2023 yılında başladığımız bu panellerin 11.'sini bugün Eskişehir'de gerçekleştiriyoruz. Amacımız; dijital dönüşüm firmaları ile sanayicileri buluşturmak. Enerji verimliliği ve akıllı fabrikalar, sürdürülebilir üretim, yalın üretim gibi konuları sanayinin yoğun olduğu bölgelerde işlemek. Bu anlamda ev sahipliğinden dolayı Eskişehir Sanayi Odası'na teşekkür ederiz. Verimli bir organizasyon olmasını temenni ederim." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından bilgilendirme sunumlarının yapıldığı etkinlikte; dijitalleşme yolculuğundaki adımlar, endüstriyel verimlilik çözümleri, sürücü ve motorlarla enerji verimliliği, geleceğin fabrikaları, yeni teknolojiler ve ürünler, endüstriyel otomasyon ve yapay zeka, sanayide e-ticaret ve trendler, imalat işletmelerinde akıllı üretim teknolojileri alanlarında detaylı bilgiler verildi. Katılımcılar sunumların ardından merak ettiklerini sorma fırsatı yakalarken, sanayiciler ve dijitalleşme alanında hizmet veren firmalarla birebir görüşerek bilgi aldı. - ESKİŞEHİR