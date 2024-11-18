Dijital Vergi İncelemesi Hız Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dijital Vergi İncelemesi Hız Kazanıyor

ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin dolaylı vergilerde yüksek sıralamada olduğunu ve dijital sistemin avantajlarını vurguladı.

18.11.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Dolaylı vergilerde dünyadaki en çok dolaylı verginin olduğu ülkeler arasındayız. Vergi tahsilat oranında da en düşük olan ülkeler arasındayız" dedi.

ATO Başkanı Baran, vergi denetimi uygulamalarında Türkiye'nin geldiği aşamayı ve geleceğe yönelik hedef ve beklentileri vergi mükellefi, kamu ve akademi dünyası açısından değerlendirmek amacıyla düzenlenen Elektronik Vergi İncelemesi Paneli'ne katıldı.

Burada konuşan Baran, bilim ve teknolojideki gelişmelerin ışığında dijitalleşme sürecinin her alanda olduğu gibi vergi ile ilgili işlem tahsilat ve denetimlerde de değişim ve dönüşüm yaşanma sürecini başlattığını kaydederek, "Vergi Usul Kanunu uyarınca, tutulması gereken defterler dijital ortama taşındı. Beyan sistemi, internet üzerinden yapılır hale geldi. Derken, şimdi de vergi incelemeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlandı. Elektronik defter ve belgelerle, elektronik ortamda üretilen ve tutulan diğer belgeler, yine elektronik ortamda incelenebilir hale geldi" ifadelerini kullandı.

Dijital sistem sayesinde zaman, mekan ve emekten tasarruf sağlandığına dikkati çeken ATO Başkanı Baran, "Bu sistem, mükellefler açısından vergiye uyumu artırırken, vergi kaçağını önlemek ve şeffaflığı artırmak açısından da eşsiz bir imkan sunarak, vergi adaletinin sağlanmasına hizmet ediyor. İşletme sayımız ile müfettişi sayımızı da karşılaştırdığımızda oluşan bu sistemin önemli olduğu hepimizin dikkatini çekiyor. Tam da bu noktada, incelemelerin elektronik ortamda yapılması, hem iş yükünü azaltması, hem süreyi kısaltması, hem de evrak yükünü hafifletmesi ve veri güvenliğini sağlaması gibi birçok açıdan büyük kolaylıklar getiriyor. Yapay zekanın devreye girerek, işlemlerin yapay zeka üzerinden yapılabilecek olması da ayrı bir avantaj. Yine, vergi incelemelerinin dijitale taşınmasıyla, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve tahsilatın artırılması da mümkün olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de vergilerin dolaylı ve dolaysız olmak üzere ikiye ayrıldığını ifade eden Baran, gelir ve servet üzerinden alınan dolaysız vergilerin yüzde 30'u, KDV ve ÖTV gibi sabit giderlerden oluşan dolaylı vergilerin ise yüzde 70'i kapsadığını belirten bir araştırmaya atıfta bulundu.

Türkiye'nin zor ve problemli bir coğrafyanın üzerinde olduğunu dile getiren Baran, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada dimdik ayakta durabilmemiz için devletimizin çok güçlü olması gerekiyor çünkü siyaseten oturduğumuz her masada bizim sözümüz ekonomik gücümüz kadar geçiyor. Bu kadar önemli bu. Öyle olduğunda vergiyle ilgili sıkıntılar, yaşanan problemler sık sık gündeme geliyor. Dolaylı vergilerde dünyadaki en çok dolaylı verginin olduğu ülkeler arasındayız. Vergi tahsilat oranında da en düşük olan ülkeler arasındayız. Bunun kayıt dışını tetiklediğini, kayıt dışını çok arttırdığını hepimiz biliyoruz. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Vergi İncelemesi Hız Kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:33:01. #1.11#
SON DAKİKA: Dijital Vergi İncelemesi Hız Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.