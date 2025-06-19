Dilek Tabağı Kampanyasına Teşekkür Plaketi

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Make-A-Wish Türkiye işbirliğiyle hayata geçirdiği "Dilek Tabağı (Wish Dish)" kampanyasına destek veren restoranlara teşekkür plaketi takdim etti.

Kampanya kapsamında menülerine özel yemekler ekleyen ve bu yemeklerden elde ettikleri gelirleri Make-A-Wish Türkiye'ye bağışlayan 38 restoran ve 359 şube, hayati risk taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerinin gerçekleşmesine katkı sağladı.

Kampanyanın yalnızca bir haftalık sürede ulaştığı geniş etkiyle, Türkiye genelinde 25 çocuğun hayali gerçeğe dönüştürüldü. TURYİD üyesi restoranlar bu desteği yıl boyunca sürdürme kararı aldı. Kampanyanın ilk günlerinden itibaren projeye destek veren Şans Restoran ve Butterfly Chocolate da katkılarını devam ettireceklerini bildirdi.

Şans Restoran ev sahipliğinde düzenlenen törende kampanyaya katkı sunan işletmelere teşekkür plaketi takdim edildi. Restoranlar, sağladıkları katkılarla yalnızca maddi destek sunmakla kalmayıp, dileği gerçekleşen çocukların iyileşme süreçlerine de psikolojik destek sağlamış oldu.

"Gastronomi sektörü projeye sahiplendi"

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, törende yaptığı konuşmada, gastronomi sektörünün projeye gösterdiği sahiplenmeye dikkati çekti.

Katılımcıların gönülden desteğiyle, kısa sürede çok anlamlı mesafe kat ettiklerini kaydeden Demirer, "Dilek Tabağı kampanyamızla, çocuklarımızın hayallerine umut olduk. Katkı sunan tüm restoranlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl attığımız güçlü adımın, gelecek yıl çok daha büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Yine sizlerin öncülüğünde, daha fazla çocuğun dileğini gerçekleştireceğimiz yeni bir yolculuk bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Make-A-Wish Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan da kampanyanın gastronomi dünyasında sosyal etki yaratmanın güçlü ve ilham verici bir örneği olarak öne çıktığını belirtti.

Yalnızca daha fazla çocuğa ulaşmakla kalmadıklarına, aynı zamanda sektörün toplumsal fayda üretme potansiyelini de somut bir şekilde ortaya koyduklarına işaret eden Tan, şunları söyledi:

"TURYİD'in liderliği ve restoranlarımızın gönülden desteğiyle, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Kampanyaya gösterilen yoğun ilgi ve markaların bu desteği yıl boyu sürdürme yönündeki kararlılığı bizler için büyük bir ilham ve umut kaynağı oldu. İyiliğe ortak olan tüm restoranlara ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."