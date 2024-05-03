Dış Ticaret Açığı Yılın İlk 4 Ayında Yüzde 30,5 Azaldı

Ekonomi

Dış ticaret açığı yılın ilk 4 ayında yüzde 30,5 azaldı

Ticaret Bakanı Bolat Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı

"Nisan ayı ihracatı yıllık 0,13 artarak 19,3 milyar dolar oldu"

"2024 Nisan ayındaki ihracatımız, tarihsel olarak en yüksek ikinci Nisan ayı ihracatı oldu"

"Kalıcı ateşkes sağlanıncaya kadar İsrail ile olan tüm ticaret durduruldu"

İSTANBUL - Nisan ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,13 oranında artarak, 19 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız ise, Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4,2 oranında artarak, 29 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı 43,5 milyar dolar iken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 30,5 azalarak 30,2 milyar dolara geriledi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. 2024 Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,13 oranında artarak, 19 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise, Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4,2 oranında artarak, 29 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 13,3 oranında artışla 9,9 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2,7 yüzde puan azalışla yüzde 66,1 olarak gerçekleşti.

"Kalıcı ateşkes sağlanıncaya kadar İsrail ile olan tüm ticaret durduruldu"

Dış ticaret rakamlarını açıklamadan önce konuşmasına İsrail ile olan ticaretin durdurulmasına ilişkin bilgi vererek başlayan Bakan Bolat, "Gazze'de 7 aydan bu yana devam eden katliam ve soykırım karşısında İsrail ile ekonomik ilişkilerde yeni bir aşamaya geçme kararı alındı. Baştan bu yana ikili ve çok taraflı diplomasi ile ateşkesi sağlama ve oradaki masum sivil halkın, yerleşim yerlerinin böylesine acı ve yıkıcı tablo ile karşılaşmaması için Türkiye olarak elimizden gelenin fazlasını yaptık. Dünyada bu konuda en çok gayret gösteren ülkelerin başında geliyoruz. İsrail'in kalıcı bir ateşkes yapmaması ve refah bölgesindeki insanlarının durumunun kötüleşmesi karşısında, devletimizin aldığı karar gereği dün itibariyle kalıcı ateşkes sağlanıncaya kadar İsrail ile olan tüm ticaret durduruldu" dedi.

"2024 Nisan ayındaki ihracatımız, tarihsel olarak en yüksek ikinci Nisan ayı ihracatı oldu"

Bakan Bolat, "2024 Nisan ayı dış ticaret rakamlarına gelince, ihracatımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 0,13 oranında artarak, 19 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazdaki artış hızının yavaşlamasının en önemli sebebi, Nisan ayındaki 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilinin neden olduğu takvim etkisidir. Hafta içinde, hafta sonlarına göre daha çok ihracat yapılmakta olup, Ramazan Bayram tatili ve 23 Nisan resmi tatilinin hafta içine denk gelmesi sebebiyle, yıllık bazda sınırlı bir artış kaydedildi. Bununla birlikte, 2024 Nisan ayındaki ihracatımız, tarihsel olarak en yüksek ikinci Nisan ayı ihracatı oldu" ifadelerini kullandı.

İthalatın ise, Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4,2 oranında artarak, 29 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Bakan Bolat, "Küresel fiyatlardaki artıştan kaynaklanan enerji ve kıymetli metal ithalatındaki yükseliş, Nisan ayı ithalat artışında etkili oldu. 1 haftalık Ramazan Bayramı ve 23 Nisan tatili nedeniyle, takvim etkisi de ithalattaki sınırlı artış üzerinde de etkili oldu. Böylelikle, 2024 Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 13,3 oranında artışla 9,9 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2,7 yüzde puan azalışla yüzde 66,1 olarak gerçekleşti" açıklamalarında bulundu.

"İthalatta ise aşağı yönlü seyrin devam ettiği görülmektedir"

Bakan Bolat, ihracatta 2023 yılı ikinci yarısından itibaren görülen olumlu seyirin 2024 yılında da devam ettiğinin altını çizerek, "2024 yılının ilk dört ayında ihracat, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında artışla 82 milyar 873 milyon dolara yükseldi. İthalatta ise aşağı yönlü seyrin devam ettiği görülmektedir. 2024 yılının ilk dört ayında ithalat, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında azalışla, 113 milyar 117 milyon dolara geriledi" diye konuştu.

"Dış ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde yüzde 30,5 azalarak 30,2 milyar dolara geriledi"

2023 Nisan ayında dış ticaret açığının 8,7 milyar dolar, 2024 yılı Nisan ayında ise 9,9 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Bolat, "2023 yılı Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı 43,5 milyar dolar iken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 30,5 azalarak 30,2 milyar dolara geriledi. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65,0 iken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 73,3'e yükseldi" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, 2024 yılının Nisan ayında yıllıklandırılmış ihracatın 257,6 milyar dolar olduğunu ifade ederek, "2023 yılının tamamında ihracatımız 255,4 milyar dolar olmuştu. Dolayısıyla, Nisan ayında negatif takvim etkisine rağmen, yıllıklandırılmış bazda ihracatımızdaki artış trendinin devam ettiği görülmektedir. İthalat düşüşündeki eğilim 2024 yılı Nisan ayında da devam etmiş, yıllıklandırılmış ithalatımız 350,7 milyar dolar olmuştur. 2023 yılının tamamında ithalatımız 361,8 milyar dolar olmuştu" dedi.