Diyarbakır anneleri, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı

27.03.2022 13:05
Diyarbakır anneleri, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi devam ederken, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde Diyarbakır Anneleri de gurur tablosunda yerini aldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi devam ederken, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde Diyarbakır Anneleri de gurur tablosunda yerini aldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi, 937'inci gününde de devam ediyor. Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nin 4'üncüsü, önceki akşam İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Jüri Özel Ödülü 2020'yi kazanan Diyarbakır annelerinden Rahime Taşçı, Esmer Koç ve İmmihan Nilifırka'ya ödülünü verdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılan Esmer Koç, ödüle layık görüldüğü için teşekkürlerini ileterek çocuklarına seslendi. Koç, "Emine hanım bizi İstanbul'a çağırdı. Diyarbakır anneleri olarak yılın ödülünü gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Allah devlerimizden razı olsun ve cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Çocuklarımız gelsin artık yeter. 9 yıldır acısını çekiyorum, gelip devletimize ve adaletimize teslim olsun. Orası onun yeri değil, zalimlerin ve hainlerin yeridir. Devletimiz, hem annemizdir hem de babamızdır. Size ne ceza verir, nede hapse atar. Gelip teslim olun artık yeter" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır anneleri, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı
Diyarbakır anneleri, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı
Diyarbakır anneleri, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı
Diyarbakır anneleri, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı
Diyarbakır anneleri, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı
Diyarbakır anneleri, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı

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Diyarbakır Anneleri, Diyarbakır, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır anneleri, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı - Son Dakika


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