Diyarbakır'da Çinli Turizm Heyeti Ziyareti - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Çinli Turizm Heyeti Ziyareti

Diyarbakır\'da Çinli Turizm Heyeti Ziyareti

Vali Zorluoğlu, Çinli seyahat acente yöneticileriyle görüştü, Diyarbakır'ın turizmi tanıtıldı.

26.11.2024 09:58
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay, Pekin, Guangzhou ve Hong Kong şehirlerinden gelen seyahat acente yöneticileri ve Türk Hava Yolları (THY) Şanghay Sorumlusu ile görüştü.

Programın ilk günü, THY Diyarbakır Satış Müdürlüğü koordinasyonunda Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Heyet, ziyaret kapsamında Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile makamında görüştü. Vali Zorluoğlu, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmanın önemine dikkat çekerek, turizmin bölgeye sağlayacağı katkılardan bahsetti. Çinli heyet, Vali Zorluoğlu'na misafirperverliği ve turizme verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Bu süreçte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve TURSAB gibi kurumlar da çalışmalara destek verdi.

Çinli turizm temsilcileri, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek bölgenin gastronomi, tarih ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Tur, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'daki turistik noktaların incelenmesiyle devam edecek.

Ziyaretin, bölgenin uluslararası turizmde tanınırlığını artırması ve Çinli turistlerin ilgisini çekmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Murat Zorluoğlu, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Diplomasi, Ekonomi, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Çinli Turizm Heyeti Ziyareti - Son Dakika

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