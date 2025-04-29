Diyarbakır'da Dijital Dönüşüm Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Dijital Dönüşüm Konferansı Gerçekleştirildi

Diyarbakır\'da Dijital Dönüşüm Konferansı Gerçekleştirildi

Diyarbakır Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle düzenlenen konferansta, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçleri ele alındı. DTSO Başkanı ve DTB Meclis Başkanı, dijital dönüşümün önemini vurguladı.

29.04.2025 15:25  Güncelleme: 15:33
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Diyarbakır Dijital Dönüşüm Konferansı, TOBB, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır AB Bilgi Merkezi işbirliğinde, gerçekleştirildi.

KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerinde doğru bilgilenmeleri, doğru yatırımları yapabilmeleri için başta TOBB olmak üzere yerelde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile işbirliği içinde düzenlenen 'Diyarbakır Dijital Dönüşüm Konferansına' DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, kamu kurum temsilcileri ve KOBİ'ler katıldı.

Konferansta konuşan DTSO Başkanı Kaya, "Değişim ve dönüşüme ayak uyduramayanların şansı yoktur. Ticarette globalleşmenin olduğu dönemde ilaç lojistik sektöründeyken ne kadar acımasız büyüdüğünü ve sizi nasıl kaldırdığını çok iyi gördüm. Şimdi böyle bir değişim ve dönüşüm dönemindeyiz. Dünyada değişim ve dönüşüm tabii ki çok kolay değil. Yeşil dönüşüme hemen ayak uydurun demek, dijital dönüşüme hemen ayak uydurun demek söylemi gerçekten güzel, gerekli ama çok kolay değil. Hele bir de dönüşen yapı, iş insanlarıysa ki burada birçoğunun günlük sorunlar, ayakta durma sorunları, finanse erişiminden tutun da çalıştırdığınız işçinin bütün özel sorunları dahil bütün sorunlarla uğraşırken, bir de kendinizi ticarette uluslararası güçlerle rekabet edecek bir pozisyona sokmanız doğrusu çok kolay değil. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne böyle bir çalışmayı gündeme getirip ülkemizin hemen hemen tüm illerinde bu çalışmayı düzenledikleri için. Türkiye Odalar Borsalar Birliği kendi yapısını, odalarını, borsalarını dijital dönüşüme uyarlı hale getirmeye çalışıyor. Burada iki yapıyı birlikte dönüştürmezsek biz bu kentte dijital dönüşümü istediğimiz seviyede tutamayız. Hem işletmelerimizi bu konuda bilgilendireceğiz hem de işletmelerimizde çalışanları da hazır hale getireceğiz. Kentimizde çok önemli bir girişimcilik ruhu var. Dünyada şu an en önemli sermayelerden biri beşeri sermaye. O anlamda da kentimize hem eğitim verme anlamında hem de rakamlarımız bu konuda iyi. İnsanlarımızı burada tutup bu değişime uyum sağlayacak hale getirebiliriz" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan DTB Meclis Başkanı Ay, "Bugün burada, kadim şehir Diyarbakır'ın dijitalleşme yolculuğunda atacağı adımları konuşmak ve birlikte geleceği şekillendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dijital dönüşüm artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Şehirler, kurumlar ve işletmeler olarak dijital altyapımızı güçlendirmek, sadece bugünü değil yarını da inşa etmek demek. ve aslında bu topraklar, teknolojiye ve inovasyona yabancı değil. Bugün yapay zekayı, otomasyonu konuşuyorsak; 12. yüzyılda Artuklu Sarayı'nda mekanik düzenekler geliştiren, sibernetiğin öncüsü kabul edilen büyük bilim insanı El-Cezeri'yi hatırlamak gerekir. El-Cezeri, su saatlerinden otomatik yardımcı sistemlere kadar, çağının çok ötesinde makineler icat etti. Bugün mühendislik ve robotik alanlarında hala ilham kaynağı olan bu büyük deha, tam da Diyarbakır topraklarında teknolojiye yön verdi. İşte bizler de El-Cezeri'nin izinden giderek, bu kadim coğrafyayı dijital çağın öncüsü yapabiliriz. Yerel işletmeleri e-ihracatla dünyaya açabilir, gençlerimizi kodlamaya, yapay zekaya yönlendirebilir, kamu hizmetlerini akıllı sistemlerle daha erişilebilir hale getirebiliriz" dedi.

Açılış konuşmaların ardından Dijital Dönüşüm ile ilgili katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı ve plaket taktim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Meclis Başkanı, Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Dijital Dönüşüm Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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