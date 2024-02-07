Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Yıldız Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı 2024 Ocak ayı ihracat rakamlarına göre kentte ihracın yüzde 11 gerilediğini söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2024 Ocak ayı verileri ile 2023 Ocak ayı verilerini karşılaştırıldığında önceki yıla göre Diyarbakır ihracatının yüzde 11 gerilediğini ifade eden Türk, 2023 Ocak ayında toplam 20 milyon 419 bin dolar ihracat yapılırken 2024 Ocak ayında ise 18 milyon 255 bin dolar ihracat yapıldığını dile getirdi.
Suriye, Irak, Bulgaristan ile ihracat artarken Rusya, Almanya, İsrail ve İran ile yapılan ihracatın düştüğünü kaydeden Türk, "Diyarbakır 2024 Ocak ayında toplam 18 milyon 255 bin dolar ihracatının yüzde 54'ünü Irak'a yapmıştır. Geçen yılın Ocak ayı ile bu yılın Ocak ayının ihracat verilerine baktığımızda Irak ile yapılan ihracat yüzde 27 artmıştır. Genel anlamda ihracat rakamı düşse bile, Irak ile yapılan ihracat artış ivmesindedir. Bu da bizlere Irak pazarının Diyarbakır ve Türkiye için halen en cazip pazar olduğunun göstergesidir. Sektörel anlamda ihracatın en fazla azaldığı ilk 3 sektör hazır giyim ve konfeksiyon, çelik ve madencilik ürünleridir. İhracatın en fazla arttığı ilk 3 sektör ise çimento cam seramik ve toprak ürünleri, makine ve aksamları, tekstil ve ham maddeleri sektörleridir" dedi. - DİYARBAKIR
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Son Dakika › Ekonomi › Diyarbakır'da İhracat Yüzde 11 Geriledi - Son Dakika
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