Diyarbakır\'da İş\'le İmece Buluşmaları etkinliği düzenlendi

Ekonomi

Diyarbakır'da "İş'le İmece Buluşmaları" kapsamında 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, İş Bankası ve İmeceMobil tarafından "Bir Avuç Toprak Bir Dünya Umut" temasıyla bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, toprağı emeğiyle ilmek ilmek işleyen, sofralara bereket getiren çiftçilerin gününü kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İş'le İmece Buluşmalarının ilkini Diyarbakır'da düzenlediklerini anlatan Yılmaz, Diyarbakır'ın dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan il olduğunu belirtti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnsanlığın tarımla beraber yerleşik hayata geçtiği bereketli topraklar üzerinde yer alan yöremizde, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de ilk tarihsel izlerine rastlıyoruz. Bölgemizde tarımın önemini halen korumaya devam ettiğini, hatta iklim değişikliği gibi gelişmelerden dolayı öneminin daha da artırdığını görüyoruz. Arazilerin yarısına yakınının tarımsal üretime elverişli olduğu bölgemizde, yıllık yağış miktarının azlığı ve mevsimlere göre dağılışındaki dengesizlik sebebiyle daha çok kuru tarımsal faaliyetler yürütülüyor. Bitkisel üretimde tahıl önemli ağırlığa sahip olup tahılın yanı sıra ikinci bir ürün üretiminin de yapıldığını görüyoruz."

Diyarbakır'ın 2022 verilerine göre, 115 milyar lira ekonomik değer yarattığını kaydeden Yılmaz, bunun yaklaşık 20 milyar liralık bölümünün tarımsal üretim olduğunu, kentin ekonomik büyüklüğünün yüzde 17'sinin tarımdan geldiğini aktardı.

Yılmaz, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin milli geliri içerisinde tarım sektörü yıldan yıla değişim göstermekle beraber sadece yüzde 6'lık bir paya sahip olduğunu biliyoruz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi bölgemizde de en büyük zorlukların başında, tarımsal üretimde kullanılan gübre, tohum, zirai ilaç, mazot gibi girdi maliyetleri geliyor. Bir banka olarak elbette girdi maliyetleri üzerinde doğrudan etkide bulunamayız. Ancak, elimizdeki kaynakları doğru zamanda, miktarda ve bileşimde kullanarak kaynaklarımızı israf etmeden verimli tarımsal üretim yapar hale gelebiliriz. Ürünlerimizin iç ve dış piyasada satışlarını artırabilir, üretimde devamlılığı doğanın dengesini koruyarak sağlayabiliriz. Biz, bu noktaya ancak 'teknolojiyi etkin kullanarak' ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. İş Bankası olarak tarımı milli bir mesele olarak görüyoruz. Türkiye'nin bereketli topraklarının, her mevsimi yaşayan iklimi, çok özel coğrafi konumuyla tüm dünyada tarımın, gıdanın parlayan yıldızı olacağına inanıyoruz. Bu konuda üzerimize düşenleri yapma konusunda hepinizin önünde taahhüt ediyorum. Tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ediyoruz. Bu duygularla Dünya Çiftçiler Günü'nüzü canı gönülden kutluyorum."

İmeceMobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam ise vizyon olarak her zaman tarım, teknoloji ve finansı bir araya getirdiklerini bildirdi.

Tüm dünyada hassas tarım ve akıllı tarımın geliştiğini gördüklerini belirten Sağlam, şöyle devam etti:

"Daha sürdürülebilir bir tarım yapılabilmesi için organik ve mikrobiyal gübrelerin hem Türkiye hem de dünyada geliştiğini ama yeterince yaygınlaşmadığını görüyoruz. Bunların tabana yaygınlaşması için ayrıca bir odaklanma gerçekleştirmemiz gerekiyor. İmeceMobil 2019'da İş Bankası'nın çiftçiyi teknolojiyle buluşturan bir dijital uygulaması olarak hayata geçti. Bizim beklediğimizden çok daha ötede çiftçilerimizin uygulamaya teveccüh gösterdiğini görünce 2023'te ayrı bir şirket kurduk. Faaliyet alanımızı bankacılıkla sınırlandırmayıp önümüzdeki dönemde çok daha geniş kitlelere yaymak için faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Uygulamanın çeşitli modülleriyle sizlere dijital dünyada hizmet verirken bir yandan da yeni nesil teknolojilerin bu platform üzerinden çiftçilerimizle buluşmasına gayret ediyoruz."

Programda, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da birer konuşma yaptı.