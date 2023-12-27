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Diyarbakır'da Kaçak Elektrik Kullananlar Tespit Edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaçak Elektrik Kullananlar Tespit Edildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yer altı hatlarından kayıt dışı yollarla elektrik çekerek kaçak kullanım yapan 33 konut, bir iş yeri ve bir inşaat şantiyesi belirlendi. Dicle Elektrik, kaçak şebekeleri iş makineleri kullanarak sökerek yasal işlemlere başvurdu. İlçede kayıt dışı tüketim yüzde 80'lerden yüzde 16'lara kadar düşürüldü.

Diyarbakır\'da Kaçak Elektrik Kullananlar Tespit Edildi
27.12.2023 - 12:55,
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yer altı hatlarından kayıt dışı yollarla elektrik çekerek kaçak kullanım yapan 33 konut, bir iş yeri ve bir inşaat şantiyesi belirlendi. Tespit edilen kaçak şebeke, iş makineleri kullanılarak söküldü.

Dicle Elektrik, kayıt dışı tüketimi önlemek adına teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya devam ediyor. Dağıtım şirketi, kayıp kaçakla mücadele çerçevesinde Çınar ilçesinde, yer altına gizlenmiş bir kaçak elektrik şebekesi tespit etti. Dicle Elektrik, abonelerin zarar görmesini önlemek adına kaçak döşenen hattı iptal ederken, kaçak elektrik kullananlara karşı yasal işlemlere başvurdu.

Kaçak hatlar iş makineleri ile söküldü

Yeraltına döşenen kaçak kablolar, iş makineleri ile kazılarak söküldü. Operasyon esnasında tüm kaçak bağlantılar iptal edilirken bölgede bulunan 21 sayaç ise yenileri ile değiştirildi.

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü yetkilileri, abonelere kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için yapılan milyarlarca liralık yatırımlara kaçak elektrik kullanıcılarının zarar vermesine izin verilmeyeceğini belirtti.

İlçede kayıt dışı tüketim yüzde 80'lerden düşürüldü

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü, 2020 yılında Çınar ilçe merkezinde yaklaşık 25 milyon liralık bir yatırımla şebeke iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Yeraltı şebekesi dahil tüm elektrik şebekesi yenilenirken, sayaçlar yapı dışına alınarak direk üstü sayaç otomasyon panolarında toplandı. Bu önlemlerle ilçedeki kayıt dışı elektrik tüketimi yüzde 80'lerden yüzde 16'lara kadar düşürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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