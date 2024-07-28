Diyarbakır\'da Sıcak Havada Soğuk Pazarlık

Ekonomi

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak havada, açık oto pazarında soğuk pazarlık yaşanıyor. Pazara gelenler şemsiye ile sıcak havadan korunuyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan ikinci el açık oto pazarında hava sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kentte sıcak hava 40 dereceyi aşarken, pazara gelen alıcı ve satıcılar ise şemsiye ile korunmaya çalışıyor. Pazara gelenler arasında ise sıcak havada soğuk pazarlık yaşanıyor.

Diyarbakır Oto Pazarı'nda olduklarını belirten Umut Demir, hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde olduğunu söyledi. Oto pazarında bayağı soğuk hava estiğini ifade eden Demir, "Araçlara bakanlar hepsi araç sahipleri, alıcılar çok az. Araba fiyatları bayağı düşüşte. Aracımızın değerini alamıyoruz. Araba, yatırım aracından çıkmıştır" dedi.

Alıcılardan Mesut Yanık ise "Havalar çok sıcak, 40 derecenin üstündedir. Piyasada bir gerileme var. Alıcı yok, satıcılarda yüksek fiyata satıyor. Sıcak havada soğuk pazarlık var. Alıcılar yok, satıcılar da malum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR