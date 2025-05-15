Diyarbakır İş Dünyasından PKK'ya Olumlu Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Diyarbakır İş Dünyasından PKK'ya Olumlu Tepki

Geniş Video İzle

Diyarbakır'daki sanayiciler, PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladı, umutlu açıklamalar yaptı.

15.05.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır iş dünyası PKK'nın silah bırakmasını olumlu karşıladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrika sahipleri ve işverenler, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yıllardır terörün olumsuz etkileri nedeniyle yatırımların sekteye uğradığı Diyarbakır'da, son gelişmelerin iş dünyasında umutları artırdığı kaydedildi. Sanayiciler, güvenlik ortamının iyileşmesiyle birlikte yeni istihdam alanlarının açılacağını ve bölgenin kalkınmasına önemli bir ivme kazandırılacağını vurguladı.

Bölgedeki ticari hareketliliğin artması beklenirken, Diyarbakır'ın ekonomik potansiyelinin ortaya çıkması için sürdürülebilir barış ve istikrarın önemine dikkat çekildi.

Tekstil fabrikası genel müdürü ve işveren olan İhsan Çelik, bir vatandaş ve işveren olarak güzel bir süreç olduğunu ve süreci desteklediğini ifade etti. Çelik, "Başta bölgemiz olmak üzere, ülkemiz açısından çok kıymetli bir sürecek. Emeği geçen herkese, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere DEM Parti heyetine ve özellikle Sırrı Süreyya Önder'i rahmetle anıyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Güzel bir süreç başladı Türkiye'de Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah" dedi. Çelik, "Aslında huzurun olduğu bir yerde zaten ekonomi kendi kendine zaman dilimi içerisinde düzeliyor. Bu süreç çok kıymetli bir süreç. Bu süreç içerisinde ekonomide düzelecek, bölgemizde düzelecek, bölgemiz düzeldiği gibi ülkemizde çok güzel yerlere gelecek Dünya arenasında. Kavgayla, silahla, gözyaşıyla hiçbir sorun çözülmez bizler de işverenler olarak huzurun olduğu yere yatırım yapıyoruz. Sermaye huzurun olduğu yerde duruyor dolayısıyla huzurun olduğu yerde zaten ekonomi düzeliyor bunu da zaman gösterecek. Ümitliyiz, umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer işveren ve ambalaj işletmesi müdürü Hasan Yeşil ise, öncelikle silahların bırakılması bu barış hamlesi sadece bir bölgenin değil Türkiye'nin 85 milyonun ortak kazanımı olduğunu dile getirdi. Yeşil, "Hepimizin bu sürece sahip çıkması gerekir. Bu süreç ekonomiye de, yatırıma da, normal doğal yaşama da olumlu etki sağlayacaktır. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti'nin en stratejik kalkınma hamlesi bu barış hamlesidir etkisini de umuyorum ki çok kısa sürede hep birlikte görmüş olacağız" dedi.

İşverenler ve iş insanları olarak geleceğe dair daha umutla baktıklarını aktaran Yeşil şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç mutlaka bizim işimize yansıyacak. Bölgede yatırımların artması dolaylı olarak bizim de satışımız olumlu yönde etkileyecektir. Biz bu sürecin hem içeride hem dışarıda Türkiye'deki sanayicilerin lehine geleceğini düşünüyoruz. Ben bu sürecin bu barış umudunun Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına hayırlı olmasını diliyorum umuyorum ki süreç tamamen herkesin istediği gibi herkesin ümit ettiği gibi sonuçlanır hep birlikte bunun meyvesini yiyeceğiz hayırlı olmasını diliyorum.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İş Dünyası, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Dünya, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır İş Dünyasından PKK'ya Olumlu Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik cezaları Meclis’te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek Yeni trafik cezaları Meclis'te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek
Fenerbahçe’nin yıldızlarına zorla getirilme kararı Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür
Erdoğan, “PKK’nın silah bırakmasından bize ne“ diyen Bahar Feyzan’a fena yüklendi Erdoğan, "PKK'nın silah bırakmasından bize ne?" diyen Bahar Feyzan'a fena yüklendi
Yabancı kuralı yine değişti TFF’den takımların elini kolunu bağlayacak madde Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde
MasterChef’in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP’ye katıldı MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı
Diddy’nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı
Erdoğan’dan belediye statülerinde değişiklik sinyali Kayyum istisna hale gelecek Erdoğan'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
Trump,Şara’dan Suriye’deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi Trump,Şara'dan Suriye'deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi

09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
09:40
Putin, İstanbul’daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
08:42
Dünyanın gözü bu zirvede Rus heyeti İstanbul’a ulaştı
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
08:28
AK Parti’den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
07:46
AK Parti düğmeye bastı Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
15:09
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
14:59
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı
Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
14:51
Bella Hadid, Cannes Film Festivali’nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
14:47
Bu da oldu 6’lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
14:46
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye’ye geliyor
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye'ye geliyor
14:30
Gelecek Partisi’nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti’ye katıldı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı
14:27
Trump’tan ilk açıklama: Şara’yla görüşmem çok iyiydi
Trump'tan ilk açıklama: Şara'yla görüşmem çok iyiydi
14:04
Ayşe Kulin’den çarpıcı yorum: Aylin’i FETÖ’cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Ayşe Kulin'den çarpıcı yorum: Aylin'i FETÖ'cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 10:29:21. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır İş Dünyasından PKK'ya Olumlu Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.